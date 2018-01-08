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Jülide Ateş istifa etti

2015 tarihinden bu yana Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun bir veda notuyla kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Haber MerkeziYeni Şafak
İki yıl boyunca Show Haber'de sunuculuk yapan Jülide Ateş istifa etti.
İki yıl boyunca Show Haber'de sunuculuk yapan Jülide Ateş istifa etti.

Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş, istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyuran Jülide Ateş, "Hadi yeni yılın ilk sürpriz kararı benden gelsin. Show haberi bırakıyorum... 27 yıllık meslek hayatımda biriktirdigim türlü değeri, yüreğimin binbir rengini yeni projelerde ortaya koymaya yola çıkıyorum. Evet Show Haber'i bırakıyorum" dedi.

Jülide Ateş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Çalıştığım dönemde nice birinciliklere imza atmamızı sağlayan ekip arkadaşlarıma sonsuz müteşekkirlikle. Hakkım geçmişse helal ederek ve hakları geçmişse helal etmelerini dileyerek. Evet sezon ortasında böyle iş olur mu demeyin? Zaten yıllarca bir televizyoncu olarak hep televizyonun zamanına göre yaşadım. Sıkıştırılmış zamanlarda sıkıştırılmış dönemler, tatiller. Oysa insanın bir de kendi ruhunun zamanı oluyor. Ruhum bana artık rutini tekrarlama, hayatında yeni bir şeyler dene ve bunu hemen yap diyor."

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