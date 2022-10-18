Kabus senaryosu ortaya çıktı: Ateşle oynuyorlar

2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken ABD'deb gelen yeni virüs haberi dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD'li bilim insanları ölümcül bir koronavirüs geliştirdi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 80

Boston Üniversitesi'nin laboratuvarında geliştirilen virüse 'kabus suşu' adı verildi. Zira söz konusu suşla enfekte olan 10 fareden 8'i Boston Üniversitesi laboratuvarında öldü.

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Başka bir deyişle kâbus varyantı olarak anılan suşun öldürme oranı yüzde 80. Bilim insanları ölüm oranı bu seviyede olan bir virüsün ortaya çıkmasını 'kâbus senaryosu' olarak niteliyordu.

Araştırmacılar, orijinal Wuhan Covid suşuna Omicron'un Başak proteinini ekledi. Bu da virüsü orijinal halinden kat kat daha ölümcül hale getirdi.

Virüs manipülasyon araştırmaları kısa sürede bilim dünyasının bir numaralı gündem maddesi oldu.

RESMEN ATEŞLE OYNUYORLAR

İsrail hükümetinin önde gelen bilim insanlarından Profesör Shmuel Shapira, 'Bu tamamen yasaklanmalı, ateşle oynuyor' dedi.

Resmen ateşle oynuyorlar... ABD yeni bir korona türü geliştirdi Ölüm oranı yüzde 80

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Dünya genelinde 600 milyondan fazla insana bulaşan Koronavirüs, 6.5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu...

ÇİN'İN KORONA BELGELERİNDEKİ ŞOKE EDEN İFADELER

Ancak bu yönde çalışmalar yapan tek ülke ABD değil. Geçtiğimiz dönemde Çin'in 'Koronavirüs belgeleri' ABD'li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin'in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.

ABD basınında geniş yer bulan söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır Koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Aynı belgelere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Peki yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.

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Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

Resmen ateşle oynuyorlar... ABD yeni bir korona türü geliştirdi Ölüm oranı yüzde 80

Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izledi...

ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

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Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.

Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.

Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.

DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuvar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.

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FOTOĞRAF 10 Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalananlarda, hastalıktan 2 yıl sonra bilinç bulanıklığı, demans ve epilepsi, diğer solunum yolu hastalıklarını geçirenlere göre daha yaygın görülüyor. Araştırma kapsamında çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) olmak üzere 1 milyon 250 bin kişide, Covid geçirdikten iki yıl sonra 14 farklı hastalığın görülme riskleri incelendi. Daha sonra bu sonuçlar, iki yıl önce farklı bir solunum yolu enfeksiyonu geçiren 1,25 milyon kişinin sonuçlarıyla kıyaslandı. Covid olan grupta, aşağıdaki vakaların görülme sıklığı daha fazlaydı:



65 yaş üstü yetişkinlerde demans, felç ve bilinç bulanıklığı



18-64 yaş arası yetişkinlerde bilinç bulanıklığı



Genel görülme riski düşük olmasına rağmen çocuklarda epilepsi ve psikotik bozukluklar . Örneğin başka bir solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocukların 2 yıl sonra epilepsi geliştirme riski 10 binde 130'ken, Covid sonrası bu olasılık 10 binde 260'a yükseldi.



Çocukların psikotik bir bozukluk geliştirme riskleri de Covid'den sonra 10 binde 18'e yükseldi ancak nadir görülen bir risk olarak kaldı.



Bazı rahatsızlıklarınsa Covid'den iki yıl sonra görülme sıklığı azaldı. Bunlar arasında

Çocuklarda ve yetişkinlerde anksiyete ve depresyon

Yetişkinlerde ise psikotik bozukluklar yer alıyor. Araştırma, yetişkinlerde artan depresyon ve anksiyete riskinin iki aydan az sürede normale döndüğünü de buldu.

Oxford Üniversitsi Psikiyatri Departmanı'ndan araştırma ekibinden Prof. Paul Harrison, Covid'den 2 yıl sonra bile demans ve hastalık nöbetleri gibi rahatsızlıkların daha sık gözlemleniyor olmasını \"endişe verici\" olarak nitelendirdi.

Ancak anksiyete ve depresyonun Covid'den sonra çocuklarda görülmezken yetişkinlerde \"kısa süreli\" olmasını \" iyi haber\" olarak yorumladı.

Araştırmacılar, sayıların \"göz ardı edilmesi zor\" olsa da bir felaket uyarısı olmadığını söylüyor. Ancak bazı vakaların tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabileceğini ve bunun sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı artırabileceğini de ekliyorlar. Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışma için araştırmacılar hastalık geçiren kişileri iki yıl boyunca tek tek izlemek yerine enfeksiyondan iki yıl sonra yeni tanı konan kişilerin sayısını incelediler.

Bunun yanında, teşhisten sonra her bir vakanın ne kadar şiddetli olduğuna veya ne kadar sürdüğüne bakılmadı. Bunlar Covid ya da diğer enfeksiyonlarla karşılaştırılmadı.

Araştırmacılar, bilinç bulanıklığı olarak bilinen hafıza ve konsantrasyon sorunlarının tipik bir semptom olduğu \"uzun Covid\" tanımlanmasını kullanmayı tercih etmediler. Son araştırmalar, geçen kış yayılmaya başlayan koronavirüsün Omicron varyantının, önceki varyantlara göre uzun süreli Covid semptomlarına neden olma olasılığının daha düşük olduğunu bulmuştu.

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasında ise genel olarak Delta varyantından daha hafif geçmesine rağmen, Omicron'un benzer beyin ve akıl sağlığı risklerine yol açtığı tespit edildi . Araştırmanın sınırlı görülen yönleri de var. Bunlardan ilki, bazı uzmanların kanda mikro pıhtıların gelişmesiyle açıklanabileceğini söylese de, Covid'in beyin ve zihinsel sağlık bozukluklarına nasıl neden olabileceğinin henüz bilinmemesi. Araştırma bu sorunun yanıtını incelemiyor.

Araştırma ekibine dahil olmayan University College London'dan Dr Jonathan Rogers ve Prof Glyn Lewis, çalışmanın \"özellikle araştırılması gereken bazı klinik sonuçları\" vurguladığını ancak bulguların doğrulanabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Cambridge Üniversitesi'nden Prof David Menon, Covid nedeniyle hastanede kalmanın etkisinin \"20 yıllık yaşlanmaya (50 ile 70 arası) eşit\" olduğunu söyledi.

Liverpool Tropikal Tıp Okulu'nda fahri profesör olan Paul Garner, Covid pandemisinin insanların hayatlarını çok farklı yönlerden değiştirdiğini söyledi.

Prof. Garner, demans ve psikozdaki artışların \"virüsün doğrudan bir etkisi olmaktan ziyade, yaşadığımız toplumsal kargaşa ve distopya ile ilgili olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu\" söyledi. Koronavirüs geçirenler dikkat: Bu belirtiler Kovid'i atlattıktan 2 yıl sonra başlıyor Kovid-19 hastalığına yakalananlarda, hastalıktan 2 yıl sonra bilinç bulanıklığı, demans ve epilepsi gibi hastalıkların daha sık görüldüğü ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalananlarda, hastalıktan 2 yıl sonra bilinç bulanıklığı, demans ve epilepsi, diğer solunum yolu hastalıklarını geçirenlere göre daha yaygın görülüyor. BiP'te paylaş

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