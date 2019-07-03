Hayat Kalbi delik ve damarları ters olan Aye Türkiyede sağlığına kavuştu
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Kalbi delik ve damarları ters olan Aye Türkiye’de sağlığına kavuştu

Kalbi delik ve damarları ters olan Aye Türkiye’de sağlığına kavuştu

Kalp damarları doğuştan ters olan ve Türk Kızılayı’nın öncülüğünde tedavi için İdlib’ten Türkiye’ye getirilen Suriyeli Aye bebek sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi IHA
Suriyeli Aye
Suriyeli Aye

Suriye’de kurulan Türk Kızılayı kamplarında yapılan tetkikler sonucunda sağlığında bir problem olduğu anlaşılan Aye bebek Türkiye’ye gönderildi. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi altına alınan Aye bebeğin kalbinde delik olduğu anlaşıldı. Balcalı Hastanesi’nde 20 gün önce gerçekleştirilen ameliyat sonrasında tedavi ve bakım altına alınan Aye bebek sağlığına kavuştu ve taburcu olmayı bekliyor.

Aya bebeğe teşhisi koyan ve ilk müdahaleyi yapan Doç. Dr. Sevcan Alınç Erdem, Aye’nin tedavi için geldiğinde kalbinde geniş bir delik olduğunu fark ettiklerini, bu geniş delik nedeniyle akciğer basıncının yüksek olduğunu belirtti. Erdem, “Bizim için en büyük sıkıntı akciğer basıncının yüksek olmasıydı. İlk olarak Aye’nin ameliyat şansı var mı diye baktık. Yaptığımız tetkikler sonucunda ameliyat olabileceğini gördük” dedi.
Aye’nin kalbindeki geniş deliği kapattıklarını belirten Erdem, Aye’nin ameliyat sonrası dönemi rahat atlatabilmesi için kulakçıklar arasında küçük bir açıklık bıraktıklarını aktardı. Erdem, "Bugün yaptığımız kontrolde Aye’nin akciğer basıncı hala yüksek. Akciğer basıncı henüz istediğimiz düzeylere inmedi ki zaten çok erken. Ameliyat sürecimiz bitti ama takip ve tedavi sürecimiz devam edecek. İlaçlarını düzenleyip Aye’yi evine göndereceğiz. Daha sonra kontrollere gelecek" dedi.

Doktorların çabasıyla Aye sağlığına kavuştu

Türk Kızılayı’nın Suriye İdlib’te kurmuş olduğu kamplarda oradaki insanlara yardım ettiklerini belirten Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, “1 ay önce kamplarımızda çalışan doktorlarımız Aye’nin sağlık kontrollerinde bir sorun olduğunu tespit edip Türkiye’ye getiriyorlar. Aye’nin hastaneye yatışı yapıldıktan sonra ailemizin barınma ihtiyacı karşılandı. Doktorlarımız bütün çabalarıyla Aye’nin kalbindeki deliği kapattı ve Aye şifaya ulaştı” dedi.

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Erdem, artık taburcu sürecine girdiklerini ve doktorların izin verdiği takdirde, Aya ve ailesini Suriye İdlib’te Kızılay kamplarında misafir etmeye devam edeceklerini söyledi.

Aye’nin annesi Sevra El Muhammed ise doktorların Aye ile çok iyi ilgilendiğini söyledi. Ulaşımlarında ve barınmalarında kendilerine destek olan Türk Kızılayı’na ve Türkiye’ye teşekkür ettiklerini söyledi.

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