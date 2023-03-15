Kemal Tahir’i Okuma Kılavuzu: Her tâhir okura gerek!

Servet Sena Çelik

Kemal Tahir Ketebe Külliyatı, yazar hakkında yazılan kitaplarla taçlandı. Bunlardan birisi de Mehmet Güven Avcı’nın Kemal Tahir’i Okuma Kılavuzu.

Kemal Tahir’in tüm kitapları yeni edisyonla baskı yaptı haberlerini sosyal medyada gördüğümüzde; “Nereden başlasak?” sorusu zihnimizde belirdi. Çünkü Tahir’in, Türkiye’nin yakın tarihini ilgilendiren birçok tartışma konusuna dahil olduğunu biliyoruz.

Kemal Tahir romanları kendi ifadesine göre bir sistem dahilinde ortaya çıkmıştır. Bu sistemli yapı romanlarına dönük okuma sırası ve sınıflandırma ihtiyacını beraberinde getirmiştir.

Kemal Tahir’i Okuma Klavuzu, Mehmet Güven Avcı, Ketebe Yayınları.

OKUMAK İÇİN İYİ FIRSAT

Edindiğimiz izlenimlere göre birçok insan Kemal Tahir okumak istese de daha önce okumadığını itiraf edemiyor. Söylemekten çekinsek de lise yıllarımızda yazarın ancak Devlet Ana ve Yol Ayrımı gibi kültleşmiş kitaplarını okuyabildik. Ufak bir araştırma yaptıktan sonra ise öylesine geniş bir külliyatı okumak için mutlaka bir bilene danışmak gerekir, diye düşündük. Masalarda dostlarla sohbet ederek öğrenebiliriz derken; Mehmet Güven Avcı’nın Kemal Tahir’i Okuma Kılavuzu ile karşılaştık. Bizler gibi Kemal Tahir’i hayatına yeniden ele almak isteyen, kitaplarını daha önce okuma fırsatı bulmamış- dolayısıyla bundan hicap duyabilecek- kişiler için bu kılavuzun çok faydası olacağını düşünüyoruz.

Mehmet Güven Avcı, kitabından, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde aldığım eğitimin bir sonucudur, diyerek bahsediyor. Dört bölüme ayırdığı kitabında Kemal Tahir’in öykü, roman, mektup, söyleşi, yazı ve notlarının- Tahir’in de dile getirdiği gibi gerçekten- bir bütünlük arz ettiğini hatta Türk sinemasını da düşünsel anlamda etkilediğini, “ulusal sinema” akımına yön verdiğini ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Kemal Tahir’in eserleri üzerine yapılan çalışmalardan da yeteri kadar bahsediyor.

Güven, Türk modernleşmesi bağlamında Kemal Tahir’i adım adım nasıl okuyabileceğimizi, eser-tarih-olaylar bağlamında ele alarak ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir eser ortaya koyuyor.

Doğaldır ki Kemal Tahir romanları birçok kez sınıflandırma teşebbüsü ile karşı karşıya kalmıştır. Daha önce de kitaplar için bir kılavuza ihtiyaç duyulmuştur. Fakat bizce bu kadar rahat bir “liste” okuyucunun elinin altına hiç sunulamamıştır. Bu bağlamda yazar, kılavuz çalışmasını okuyucularının sınırlılıkları aşması için ve bütünüyle bir Kemal Tahir resmini yakalayabilmeleri adına sıfırdan tasarladığını da dile getirmiştir.