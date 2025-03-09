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Kepçe operatörü son anda fark etti: Mezar yeri kazarken mozaik tabakası buldular

Kepçe operatörü son anda fark etti: Mezar yeri kazarken mozaik tabakası buldular

14:119/03/2025, Pazar
IHA
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Kepçe ile mezar kazılırken mozaik tabakası ortaya çıktı.
Kepçe ile mezar kazılırken mozaik tabakası ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kepçe ile mezar kazılırken mozaik tabakası ortaya çıktı. Özbilek Mahalle Muhtarı Hasan Akdoğan, eskiden de ufak taşlar çıktığını söyleyerek, "Biz de karakola haber verdik. 30 seneden fazladır bu şekilde taşlar çıkıyordu. Böyle bir bütün olarak görmedik. Jandarma gelip inceleyip müze müdürlüğüne haber verdi. Gelip inceleme yapacaklar. Defin işlemi yaptığımız yerde de çıktı. Kepçe operatörü son anda fark etti." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kepçe ile mezar kazılırken mozaik tabakası olduğu değerlendirilen bir tabaka ortaya çıktı.


İlçenin Özbilek Mahallesi'nde hayatını kaybeden bir vatandaş için kepçe ile mezar kazıldı. Kazı esnasında mozaik tabakasına denk gelindi. Vatandaşlar, kazıyı durdurup durumu jandarmaya bildirdi.


Özbilek Mahalle Muhtarı Hasan Akdoğan, eskiden de ufak taşlar çıktığını ve onları alıp beş taş oynadıklarını söyledi.


Akdoğan, bugün de mezarlık kazısı esnasında kepçenin yolu yaparken böyle bir şey çıktığını belirterek, "Biz de karakola haber verdik. 30 seneden fazladır bu şekilde taşlar çıkıyordu. Böyle bir bütün olarak görmedik. Jandarma gelip inceleyip müze müdürlüğüne haber verdi. Gelip inceleme yapacaklar. Defin işlemi yaptığımız yerde de çıktı. Kepçe operatörü son anda fark etti ama yıktı" dedi.



#Diyarbakır
#Ergani
#mozaik tabakası

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