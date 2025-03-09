Kepçe operatörü son anda fark etti: Mezar yeri kazarken mozaik tabakası buldular

Özbilek Mahalle Muhtarı Hasan Akdoğan, eskiden de ufak taşlar çıktığını ve onları alıp beş taş oynadıklarını söyledi.

Akdoğan, bugün de mezarlık kazısı esnasında kepçenin yolu yaparken böyle bir şey çıktığını belirterek, "Biz de karakola haber verdik. 30 seneden fazladır bu şekilde taşlar çıkıyordu. Böyle bir bütün olarak görmedik. Jandarma gelip inceleyip müze müdürlüğüne haber verdi. Gelip inceleme yapacaklar. Defin işlemi yaptığımız yerde de çıktı. Kepçe operatörü son anda fark etti ama yıktı" dedi.