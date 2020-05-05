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Hayat Koronavirüse karşı başarı nedeniyle yabancı basının gözü Türk sağlık sisteminde
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Koronavirüse karşı başarı nedeniyle yabancı basının gözü Türk sağlık sisteminde

Çin'den dünyaya yayılan ve çok sayıda insana bulaşan koronavirüs (Kovid-19) karşısında bir çok batı ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye'nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor. Dünyanın en etkili haber ajansı AFP, ABD'li ünlü kanal CNN International İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin koronavirüs salgınına ilişkin mücadelesindeki başarısını yerinde inceledi.

Haber Merkezi DHA
CNN International ekibinin İstanbul'a gelerek Türkiye'nin sağlık sistemi hakkında çalışma gerçekleştirdiği haber görüntüsünden bir kare...
CNN International ekibinin İstanbul'a gelerek Türkiye'nin sağlık sistemi hakkında çalışma gerçekleştirdiği haber görüntüsünden bir kare...

Çin'in Vuhan kentinde başlayan, dünyada çok sayıda insana bulaşan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün artık Pandemi olarak sınıflandırdığı koronavirüs (Kovid-19) karşısında bir çok batı ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye'nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor.

  • Agence France-Presse (AFP)’in haberinde ise İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen’in verdiği bir röportaj yer aldı. Türkmen röportajında koronavirüs sürecindeki çalışma aşamalarını detaylarıyla anlattı. Ajans abonelerine duyurduğu haberde, doktor Türkmen'in “Emin olduğumuz tek şey hazırlıklı olacağımızdır” sözünü ön plana çıkardı.

CNN TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD'nin prestijli kanalı CNN International ekibi de İstanbul'a gelerek Türkiye'nin sağlık sistemi hakkında çalışma gerçekleştirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyaya örnek olan Türkiye, filyasyon çalışmalarıyla da dikkat çekti.

  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını araştırarak dünyaya duyuran CNN International ekibi, filyasyon çalışmalarını inceledi. Türkiye'nin vakaları ve çevresini nasıl takip ettiğini aktaran CNN International, İstanbul'da gördüklerine hayran kaldı. CNN International ekibi, Türkiye'nin sağlık sistemin olduğu gibi filyasyon çalışmalarını da dünyaya örnek olarak gösterdi. Öte yandan DSÖ Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Shaikh da Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler ve izlediği politikalarla dünyaya örnek olduğunu belirtmişti.

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