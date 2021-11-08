Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı

Instagram hesabından paylaşım yapan Hakan Ural, “Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat Allah’ın izniyle iyiyim. Arayan soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah’tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar” demişti. Programdan Ural'ın hastalığı ile ilgili açıklama geldi.

SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ



Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirdi:

"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."

