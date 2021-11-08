Hayat Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı
TELEVİZYON

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu Hakan Ural, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu belirterek sevenlerinden dua istemişti. Sağlık durumundan bahseden Ural, "Her geçen gün daha da zorlaştı" demişti. Sunuculuğunu yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programından açıklama geldi. Yapılan açıklamada Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığı tedbir amaçlı hastanede olduğu duyuruldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı
HAKAN URAL

Instagram hesabından paylaşım yapan Hakan Ural, “Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat Allah’ın izniyle iyiyim. Arayan soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah’tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar” demişti. Programdan Ural'ın hastalığı ile ilgili açıklama geldi.

SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ


Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirdi:
"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."
Litresi 120 lira

Litresi 120 lira

Defne yağı binbir zahmetle yapılıyor.
Sis ne zaman kaybolacak?

Sis ne zaman kaybolacak?

​Yurtta hava durumu: Sıcaklık düşecek kar kapıda...
Kayseri’de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı: Yolcular camlar kırılarak çıkarıldı

Eski MİT personeli FETÖ'cü Enver Altaylı'ya toplamda 23 yıl 4 ay hapis.

Şehit yakınları İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden ​Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğini de bırakmasını istiyor.

Bu uygulama esnafı rahatlatmış durumda.

​2027'de doğal gazın tamamı Karadeniz'den karşılanacak.
Düzce'de bulundu: Tarihin ilk döküm kalıbı tarihi kazılarda ortaya çıktı
Gündem

Düzce'de bulundu: Tarihin ilk döküm kalıbı tarihi kazılarda ortaya çıktı

Düzce Belediyesi tarafından, Konuralp bölgesinde devam eden Antik Tiyatro kazılarında, binlerce yıllık ve tarihin ilk döküm kalıpları olduğu tahmin edilen eser gün yüzüne çıkartıldı.
Tehlike saçıyor: Kimi arkadaşıyla kimi köpeğiyle bindi
Gündem

Tehlike saçıyor: Kimi arkadaşıyla kimi köpeğiyle bindi

İstanbul'da elektrikli scooter denetimleri sürerken Beşiktaş'ta, kimi iki kişiyle kimi köpeğiyle scooter kullanarak kuralları ihlal etti. Kaldırımdan giden scooter kullanıcıları ise bisiklet ya da scooter yolu olmadığı için kaldırımı tercih ettiklerini söyledi.

Bir yerden bir yere gitmek için scooter kullanmanın yakın mesafede çok kolay olduğunu dile getiren Kasım Önal, otomobil sürücülerinin kendilerine dikkat etmediğini ve kendilerine çok yakın geçtiğini söyledi. Önal, "Kıyıdan köşeden yavaş yavaş gidiyoruz. Scooter kurallarını okudum, biliyorum. Kurallara uymaya çalışıyorum" dedi.
Müsilajda korkulan bir durum yok: Alg çoğalması hayra alamet değil
Gündem

Müsilajda korkulan bir durum yok: Alg çoğalması hayra alamet değil

Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj ile ilgili denizin dibinde inceleme yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, şu an korkulan bir durumun olmadığını ancak tehlikenin devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Sarı, "Evsel atıkların yüzde 56'sı, arıtılmadan Marmara Denizi'ne karışıyor. Denizde 8 metreden 22-23 metreye kadar aşırı alg çoğalması var. Bu alg çoğalması; hayra alamet değil" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.