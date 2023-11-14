TRT 1'in iddialı yeni dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" izleyici ile buluştu. Dizinin ilk bölümünü TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yapım ekibi, oyuncular ve çok sayıda davetli birlikte izledi.





"Bu kıymetli proje, verilen mücadelenin görünür olmasına katkı sağlayacak"





Gazze’de yaşananlara değinen TRT Genel Müdürü Sobacı, Türkiye’nin ve TRT’nin çizgisini hatırlattı.





"Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki diyen Selahattin Eyyubi büyük bir inanışla verdiği mücadelenin sonunda kazandığı zaferle bugünü kutsal mekanlarının işgalcilerine de aslında çok önemli bir mesaj vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sıklıkla dile getirir. 'Filistin bizim kırmızı çizgimizdir' der. Aslında Selahaddin Eyyubi dizisi Filistin'in kırmızı çizgi olmasının, bizler için kırmızı çizgi olmasının yapımcılık dünyasındaki yansımasıdır. Yapımcılık dünyasındaki karşılığıdır. Selahaddin Eyyubi'yi ve onun kutlu mücadelesini anlattığımız yeni bir diziyi TRT ekranlarına getirmekten, izleyiciyle buluşturmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Umuyorum ki bu kıymetli proje Kudüs'ün kutsiyetini tüm Müslümanlar için kıymetini ve Filistin'in verdiği mücadelenin daha görünür olmasına katkı sağlar."

Sobacı konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Kudüs'ü ve bu coğrafyayı anlamak aslında Hazreti Ömer'in can ve mal güvenliği teminatıyla anahtarı bizzat kendisinin aldığı selamet şehri Kudüs'ü anlamayı gerektirir. Haçlı Seferi sonrasında sokakları kanla dolan Kudüs'ü bilmeyi gerektirir. Elbette zulümle abad olunmayacağını bizlere gösteren Selahaddin Eyyubi'yi anlamayı gerektirir."





"Katliamı meşrulaştıran yayınlar dünya kamuoyunun vicdanını sarsmaktadır"

Uluslararası basının yaşananlara karşı tutumunu eleştiren Sobacı, TRT’nin Gazze’de yaşanan gerçekleri yansıtmasının “insani ve vicdani bir mesele” olduğunu vurguladı.





"Küvezdeki bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller, sağlık görevlileri, basın mensupları katledilmektedir. Uluslararası medyanın bu mezalim karşısında bu zulmü meşrulaştırmaya yönelik adımları, yaptığı yayınlar dünyanın vicdanını da, dünya kamuoyunun vicdanını da sarsmaktadır. TRT olarak tüm bunlara rağmen Gazze'de yaşanan katliamı Kudüs'ün ve bu coğrafyanın çektiği ızdırabı ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bunu bir insani, vicdani, tarihi ve İslami bir vazife olarak, bir görev olarak değerlendiriyoruz."





Dizinin oyuncuları da heyecanlarını dile getirdi. Oyuncular, dizideki karakterleri hakkında da ipuçları verdi.





Dizi her pazartesi saat 20.00'de TRT 1'de

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" pazartesi akşamları saat 20.00'de TRT 1’de izleyici ile buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu ve karakterleri

Uğur Güneş (Selahaddin Eyyubi)

Dilin Döğer (Süreyya)

Mehmet Ali Nuroğlu (Nureddin Zengi)

Kaan Çakır (Nusreddin)

Hakan Vanlı (Emir Reyhani)

Ali Erşan Duru (Turanşah)

Erdinç Gülener (Ömer Mella)

Ekin Türkmen (Melike)

Tuvana Türkay (Viktoria)

Murat Han (Gabriel)

Buse Varol (Zümrüt)

Seda Yıldız (Necmeddin Eyyub)

Zeynep Kumral (Fatma)

Ece Özdikici (Berra)

Sezgin Erdemir (Şirkuh)

Doğan Bayraktar (Ahmed)

Özgür Cem Tuğluk (Pars)

Yıldırım Gücük (Mansur)

Kaan Uluca (Baldvin)

Sezgin Uzunbekiroğlu (Esma)

Baran Andıç (Ali)

Alou Traore (İbrahim)





Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mıdır?





Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulan bir film platosunda çekiliyor.







