Kurabiye tarifi: Pratik tatlı ve tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan taptaze tuzlu kurabiyeler misafirlerinizin sofralarını süslerken, ister kahvaltınıza çeşit, ister işe giderken çantanıza atabileceğiniz organik, ve leziz bir tattır. Pastanelerdeki çeşit çeşit tuzlu kurabiyeleri görüp iştahınız kabarıyorsa, o lezzetleri kendi mutfağınızda da yapmanız mümkün. Damağınızda unutulmayacak tatlar bırakacak pratik kurabiye tariflerinden tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Sizin için derlediğimiz tarifle misafirlerinizi mest edebilirsiniz...

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Tuzlu kurabiye tarifi malzemeleri:

Oda sıcaklığında olan 125 gr. terayağı ya da margarin

Bir su bardağı sıvıyağ

Bir çay bardağı yoğurt

Bir yumurta akı (sarısı üzeri için)

Bir yemek kaşığı şeker

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı mahlep

Bir paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

İsteğe göre çörekotu, haşhaş ya da susam

Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Geniş bir kaba sıvıyağ, tereyağı, yumurtayı alın ve karıştırın. Ardından şeker, tuz ve mahlebi ekleyip karıştırmaya devam edin. En son elekten geçirilmiş un ve kabartma tozunu ekleyip hamurunuzu güzelce yoğurun. Tuzlu kurabiye hamurunu toparlanana kadar parmak uçlarınızla güzelce yoğurun. Hamurunuzu eşit bezelere bölün ve tuzlu kurabiyenize istediğiniz şekli verin.

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Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıtla kaplı tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürdüğünüz tuzlu kurabiyelere çörek otu veya mavi haşhaş serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, soğumaları için ızgara telinin üzerinde bekletin. Sonra servis yapabilrisiniz.

OYNAT 00:40 Bu yemek tarifini 75 milyon kişi izledi! Hazırladığı yemekleri sosyal medyada paylaşan "Tasty"nin yumurta kızartması tarifi tam 75 milyon izlenme sayısıyla büyük ilgi çekti. İşte izlenme rekorları kıran yemek tarifi. BiP'te paylaş

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5 Dakika Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler

250 g tereyağı

Bir su bardağı pudra şekeri

Bir yumurta sarısı (akı üzerine)

Bir paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı)

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Üzeri İçin:

Bir çay bardağı fındık kırığı

Bir yemek kaşığı toz şeker

Yumurta akı

5 Dakika Kurabiyesi Tarifi Yapılışı

İlk olarak yoğurma kabına oda sıcaklığında ki tereyağı, pudra şekeri, yumurta sarısını alarak yoğuralım. Daha sonra un ve kabartma tozu ilave edip kulak memesi kıvamına gelecek şekilde yoğuruyoruz. Ayrı bir kabın içerisine fındık kırığı ile şekeri karıştıralım. Hamurdan parçalar kopartarak yuvarlayıp önce yumurta akına batırıp kırılmış fındık ve şeker karışımına bulayalım. Kurabiyelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.

Kurabiyenin püf noktaları

Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Özellikle tereyağın oda sıcaklığında olması çok önemlidir. Kurabiyelerin fırından çıktıktan sonra tel üzerinde soğutulması gerekmektedir.