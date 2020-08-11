Kurabiye tarifi: Pratik tatlı ve tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan taptaze tuzlu kurabiyeler misafirlerinizin sofralarını süslerken, ister kahvaltınıza çeşit, ister işe giderken çantanıza atabileceğiniz organik, ve leziz bir tattır. Pastanelerdeki çeşit çeşit tuzlu kurabiyeleri görüp iştahınız kabarıyorsa, o lezzetleri kendi mutfağınızda da yapmanız mümkün. Damağınızda unutulmayacak tatlar bırakacak pratik kurabiye tariflerinden tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Sizin için derlediğimiz tarifle misafirlerinizi mest edebilirsiniz...
Tuzlu kurabiye tarifi malzemeleri:
Oda sıcaklığında olan 125 gr. terayağı ya da margarin
Bir su bardağı sıvıyağ
Bir çay bardağı yoğurt
Bir yumurta akı (sarısı üzeri için)
Bir yemek kaşığı şeker
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı mahlep
Bir paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Üzeri için:
Yumurta sarısı
İsteğe göre çörekotu, haşhaş ya da susam
Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Geniş bir kaba sıvıyağ, tereyağı, yumurtayı alın ve karıştırın. Ardından şeker, tuz ve mahlebi ekleyip karıştırmaya devam edin. En son elekten geçirilmiş un ve kabartma tozunu ekleyip hamurunuzu güzelce yoğurun. Tuzlu kurabiye hamurunu toparlanana kadar parmak uçlarınızla güzelce yoğurun. Hamurunuzu eşit bezelere bölün ve tuzlu kurabiyenize istediğiniz şekli verin.
- Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıtla kaplı tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürdüğünüz tuzlu kurabiyelere çörek otu veya mavi haşhaş serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, soğumaları için ızgara telinin üzerinde bekletin. Sonra servis yapabilrisiniz.
5 Dakika Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler
250 g tereyağı
Bir su bardağı pudra şekeri
Bir yumurta sarısı (akı üzerine)
Bir paket kabartma tozu
Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı)
Üzeri İçin:
Bir çay bardağı fındık kırığı
Bir yemek kaşığı toz şeker
Yumurta akı
5 Dakika Kurabiyesi Tarifi Yapılışı
İlk olarak yoğurma kabına oda sıcaklığında ki tereyağı, pudra şekeri, yumurta sarısını alarak yoğuralım. Daha sonra un ve kabartma tozu ilave edip kulak memesi kıvamına gelecek şekilde yoğuruyoruz. Ayrı bir kabın içerisine fındık kırığı ile şekeri karıştıralım. Hamurdan parçalar kopartarak yuvarlayıp önce yumurta akına batırıp kırılmış fındık ve şeker karışımına bulayalım. Kurabiyelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.
Kurabiyenin püf noktaları
Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Özellikle tereyağın oda sıcaklığında olması çok önemlidir. Kurabiyelerin fırından çıktıktan sonra tel üzerinde soğutulması gerekmektedir.