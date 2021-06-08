Kurabiye Tarifleri: Tatlı ve Tuzlu Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan taptaze tuzlu kurabiyeler misafirlerinizin sofralarını süslerken, ister kahvaltınıza çeşit, ister işe giderken çantanıza atabileceğiniz organik, ve leziz bir tattır. Tatlıya düşkün olmayanlar için de otlusundan peynirlisine, patateslisinden sadesine kadar tuzlu kurabiyeler de sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Pastanelerdeki çeşit çeşit tuzlu kurabiyeleri görüp iştahınız kabarıyorsa, o lezzetleri kendi mutfağınızda da yapmanız mümkün. Damağınızda unutulmayacak tatlar bırakacak tatlı tarifleri nasıl yapılır? Sizin için derlediğimiz tuzlu ve tatlı kurabiye tarifleriyle misafirlerinizi mest edebilirsiniz...

1) En pratik tuzlu kurabiye tarifi malzemeleri:

Oda sıcaklığında olan 125 gr. terayağı ya da margarin

Bir su bardağı sıvıyağ

Bir çay bardağı yoğurt

Bir yumurta akı (sarısı üzeri için)

Bir yemek kaşığı şeker

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı mahlep

Bir paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

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Kurabiye üzeri için:

Yumurta sarısı

İsteğe göre çörekotu, haşhaş ya da susam

Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Geniş bir kaba sıvıyağ, tereyağı, yumurtayı alın ve karıştırın. Ardından şeker, tuz ve mahlebi ekleyip karıştırmaya devam edin. En son elekten geçirilmiş un ve kabartma tozunu ekleyip hamurunuzu güzelce yoğurun. Tuzlu kurabiye hamurunu toparlanana kadar parmak uçlarınızla güzelce yoğurun. Hamurunuzu eşit bezelere bölün ve tuzlu kurabiyenize istediğiniz şekli verin.

Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıtla kaplı tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürdüğünüz tuzlu kurabiyelere çörek otu veya mavi haşhaş serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, soğumaları için ızgara telinin üzerinde bekletin. Sonra servis yapabilrisiniz.

2) Dereotlu kurabiye tarifi için gerekli malzemeler:

25 gram oda sıcaklığında margarin

Üç yemek kaşığı pudra şekeri

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir çay kaşığı mahlep

Bir yumurta beyazı

Bir çay bardağı sıvı yağ

İki yemek kaşığı çörek otu

Aldığı kadar un

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Dereotlu kurabiye üzeri için:

Çörek otu

Yumurta sarısı

Dereotlu kurabiye yapılışı

Derin bir karıştırma kabının içerisine kabartma tozu çörek otu ve un hariç tüm malzemeleri alın ve yoğurun. Karıştırdıktan sonra un ve kabartma tozunu ilave edin. Kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayın Hamur kıvam alınca çörek otunu ekleyip biraz daha yoğurun.

Kurabiyeleri arzu ettiğiniz gibi şekillendirin. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Son olarak kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin.

3) Kakaolu kurabiye tarifi malzemeleri:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Bir yumurta

İki su bardağı un

Yarım bardak sıvı yağ

Yarım bardak pudra şekeri

Üç yemek kaşığı kakao

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Kakaolu kurabiye nasıl yapılır?

Geniş bir kaba tereyağı ve yumurtayı alın, parmak uçlarıyla yoğurmaya başlayın. Üzerine sıvı yağ ve pudra şekeri ekleyip iyice karıştırın. Ardından kakaoyu ekleyin. Ardından elekten geçirilmiş un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip güzelce yoğurun. Kıvam alan kurabiye hamurunu on dakika kadar dinlendirin. Kurabiyelere istediğiniz şekli verin ve yağlanmış tepsiye dizin.

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Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin.Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, soğumaları için ızgara telinin üzerinde bekletin. Kurabiyeler soğuttuktan sonra sunum kabına alın. Üzerine hindistancevizi serperek servis edebilirsiniz. Kakaolu kurabiyeler sunuma hazır. Afiyet olsun…

4) Beş dakika kurabiyesi tarifi için malzemeler

250 g tereyağı

Bir su bardağı pudra şekeri

Bir yumurta sarısı (akı üzerine)

Bir paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı)

Beş dakika kurabiyesi üzeri için:

Bir çay bardağı fındık kırığı

Bir yemek kaşığı toz şeker

Yumurta akı

Beş Dakika kurabiyesi nasıl yapılır?

İlk olarak yoğurma kabına oda sıcaklığında ki tereyağı, pudra şekeri, yumurta sarısını alarak yoğuralım. Daha sonra un ve kabartma tozu ilave edip kulak memesi kıvamına gelecek şekilde yoğuruyoruz. Ayrı bir kabın içerisine fındık kırığı ile şekeri karıştıralım. Hamurdan parçalar kopartarak yuvarlayıp önce yumurta akına batırıp kırılmış fındık ve şeker karışımına bulayalım. Kurabiyelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.

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Kurabiyenin püf noktaları

Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Özellikle tereyağın oda sıcaklığında olması çok önemlidir. Kurabiyelerin fırından çıktıktan sonra tel üzerinde soğutulması gerekmektedir.