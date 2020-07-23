​Kurbanın dini dayanağı nedir?

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Hatalı basılmış 50 TL’lik banknotu rekor fiyata satmak istiyor: Koleksiyoncuları bekliyor

Adıyaman’da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 TL’lik banknotu 75 bin TL’ye satmak için koleksiyoncuları bekliyor. Kuştepe, "Bunlara koleksiyoncuların büyük bir ilgisi varmış. Bundan dolayı bir ilgi olursa koleksiyoncuları Adıyaman’a bekliyorum. İnternetten gördüğüm fiyat 75 bin 80 bin TL civarında, öyle bir teklif olursa değerlendiririz. Koleksiyoncuları Adıyaman’a bekliyorum” dedi.