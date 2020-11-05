Kuruluş Osman 32. bölüm özet izle! Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın 32. bölümüyle dün akşam seyirciyle buluştu. Reyting sıralamalarında rakiplerini geride bırakan Kuruluş Osman'ın son bölümünü kaçıranlar ise özetini merak ediyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde ne olacağı ise merak konusu.

Baş üstünde baş, taş üstünde taş koymayacağız

Osman Bey'in "Baş üstünde baş, taş üstünde taş koymayacağız!" sözleri Kuruluş Osman 32. bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman 32. bölümde; Moğollar Kayı Obasını sarar. Geyhatu nökerleriyle birlikte Osman'ın yokluğunda obaya gelerek kendilerine karşı duran Bamsı'nın boğazına kılıç dayar. Tam Bamsı'nın boğazına hançer dayanmışken Osman obaya girer. Osman'ı karşılarında gören düşmanları ne yapacağını şaşırır

Sizler için derlediğimiz haberimizde Kuruluş Osman'ın 32. bölüm özetini bulmakla beraber 33. bölüm fragmanını da izleyebilirsiniz.

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Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir.

Kuruluş Osman 32. bölüm özeti

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

Osman Bey, Flatyos'un kurduğu hain pusudan kurtulmuştur. Bamsı Bey tızağın bozulmasında büyük rol oynamıştır. Osman Bey, esir düşen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar.

Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir.

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Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu?

Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

Kuruluş Osman 33. bölümde neler olacak?

Peki, dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?

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Hepsi yeni bölümde belli olacak. Kuruluş Osman'ın 33. bölüm fragmanı ise şöyle: