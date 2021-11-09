Kuruluş Osman'dan gerilim dolu fragman

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 70. yeni bölüm son fragmanı yayınlandı.
Kuruluş Osman'ın yeni bölüm son fragmanında "Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!" sözü dikkat çekti.
Yayınlanan gerilim dolu fragman akıllara "Osman Bey esir mi düşecek?" sorusunu getirdi.
Kuruluş Osman 70. yeni bölüm ikinci fragmanı izle...
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