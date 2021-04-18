Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Laleler medeniyetimizin belleğidir
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

​Laleler medeniyetimizin belleğidir

Laleler medeniyetimizin belleğidir

Lâlenin tarihimizde ve kültürel belleğimizde özel bir yeri vardır. Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze kadar lâle hem çiçek olarak hem de çiniden mezar taşına çeşmeden kumaşa kadar sanatsal bir motif olarak yaygın bir kullanıma sahiptir. Süheyl Ünver’in laleler üzerine yazdığı yazılar ve çizdiği desenlerle geçmişe doğru bir yolculuk yaptık.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Laleler medeniyetimizin belleğidir
Süheyl Ünver

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Kültür ve sanat adamı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in (1898-1986) lâleye dair yazıları ve resimlerinde oluşan Lâlezar-ı Süheylî isimli eseri lale zamanında okuyucuyla buluştu. Ömer Faruk Şerifoğlu’nun hazırladığı ve Albaraka yayınlarından çıkan bu sanatsal eser Süheyl Ünver külliyatına zengin bir katkı sunuyor.

Süheyl Ünver’in 1922’de kendi yetiştirdiği ve “Necm-i Suheyl” ismini verdiği lalesi
Süheyl Ünver’in 1922’de kendi yetiştirdiği ve “Necm-i Suheyl” ismini verdiği lalesi
  • Türk çiçek kültürüyle yakından ilgilenen Süheyl Ünver için lâlenin apayrı bir yeri olduğu çeşitli yazılarında ve çizimlerinde göze çarpmaktadır. Ünver’in Ocak 1921’de kaleme almaya başladığı ve “Lalezâr-ı Süheylî” ismini verdiği defterinde yer alan notlarından yola çıkarak Milli Mecmua’da “Tarihimizde Lâle Merakı” adlı laleye dair tefrika yazılar (Mayıs-Kasım 1926) kaleme almıştır. Ünver söz konusu yazılarında lâlenin Anadolu’da 13. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan serüvenini, değişen yetiştirme özelliklerini ve süsleme sanatındaki yerini ayrıntılı olarak ele almaktadır. Lâlezâr-ı Süheyli isimli defterde -tefrikada yer verilmeyen- Süheyl Ünver’in 8 Ocak 1921’de yazdığı önsöz kısmına da yer verilmektedir.

Lâlezâr-ı Süheylî isimli kitapta ayrıca Şükûfenâme-i Ali Çelebi isimli çiçek kitabından Süheyl Ünver’in Mart 1922’de kendi el yazısıyla özetlediği ve kızı Gülbün Mesara’nın koleksiyonunda bulunan defter de ilk defa yayınlanmaktadır.

Süheyl Ünver’in bir lâle buketi
Süheyl Ünver’in bir lâle buketi

LALEDEN İLHAM ALDIK

Lâlenin tarihimizde ve kültürel belleğimizde özel bir yeri vardır. Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze kadar lâle hem çiçek olarak hem de çinilerden mezar taşlarına sebil ve çeşmelerden kumaşlara kadar sanatsal bir motif olarak yaygın bir kullanıma sahiptir. Hatta tarihimizde “Lâle Devri” olarak adlandırılan bir devrin yaşanmış ve lâleye olan düşkünlük zirve noktasına ulaşmıştır.

Süheyl Ünver’in çizimiyle Necmeddin Okyay’ın bahçesinden Bulgurlu Kır Lâlesi, (19 Mart 1960)
Süheyl Ünver’in çizimiyle Necmeddin Okyay’ın bahçesinden Bulgurlu Kır Lâlesi, (19 Mart 1960)

Süheyl Ünver’in bir lâle buketi
Süheyl Ünver’in bir lâle buketi
  • Kanuni zamanında 1559-1560’da İstanbul’a gelen ve dönüşünde lâle soğanını Avrupa’ya götürüp tanıtan Avusturya elçisi Busbecq, “Türklerin çiçeğe aşırı düşkün olduklarını ceplerindeki bütün parayı çiçek için vermekten geri kalmadıklarını, lâle, sümbül ve nergisin her yerde dikildiğini” kaydetmiştir. Busberq’in Hollanda’ya götürdüğü lâle soğanları beğenilip çoğaltılmış ve Avrupa’ya yayılmıştır.

Osmanlı’da lâle meraklıları bahçelerini renk renk lâlelerle güzelleştirmiş ve elde ettikleri yeni çeşit lâlelere şairane isimler vermişlerdir. Mesela şeyhülislam Ebussuud Efendi, İstanbul’da lâle yetiştirenlerin başında gelmekte ve çiçek mecmualarında yetiştirdiği lâlelerin isimleri zikredilmektedir.

LALE YETİŞTİRMEK

  • Lâlenin yetiştirilme usulleri çiçek kültürümüzde şifahi olmakla beraber 17. asrın sonlarına doğru lâlelere dair yazılı risâlelelere tesadüf edilmektedir. Şükûfenâme (çiçek kitabı) denilen bu eserlerin bazılarında lâle, gül, sümbül, nergis gibi çiçeklere yer verilmiş bazen de Gonca-i Lâlezâr-ı Kadim, Lâlezâr-ı İstanbul, Takvim-i Lâle, Risâle-i Esami-i Lâle gibi müstakil olarak lâle risaleleri yazılmıştır. Süheyl Ünver, söz konusu yazma eserlerden istifade ederek Osmanlı’da yetiştirilen lâle çeşitlerini, lâlelere verilen isimleri ve yetiştiricileri hakkında çeşitli yazılar kaleme almıştır.

ÇİNİLERDE LALE MOTİFİ

Gerek İstanbul ve Edirne’de gerekse Anadolu’nun dört bir yanında lâlenin pek çok çeşidi yetiştirilmiş edebiyatımızda ve tezyinatımızda da motif olarak sıklıkla kullanılmıştır. Lâlenin tezyini sanatlarda yaygın kullanımı da Süheyl Ünver’in çalışmalarına konu olmuş önemli bir hususiyettir. “Türk Çinilerinde Lâle Tezyinatı” başlıklı makalesinde lâlenin çini sanatımızda çeşitli örnekler ve resimlerle anlatmaktadır. Rüstem Paşa, Piyale Paşa, Takkeci İbrahim, Atik Valide, Yeni Cami çini panolarında kullanılan lâle motiflerini resmetmiştir. Lâlenin kokusuz bir çiçek olduğunu fakat şeklinin güzelliği ile çinilerimizde sıkça kullanıldığı ifade etmektedir.

  • Bir lâle tutkunu olan Süheyl Ünver sadece lalenin tarihimizde ve kültürümüzde yer alan hususiyetini kaleme almakla kalmamış bahar mevsiminde bahçesinde farklı çeşitlerde lâle soğanları dikmiş ve yetiştirdiği lalelerin özelliklerini, resimlerini defterlerine kaydetmiştir. Mesela 1920’lerde Haseki’deki bahçesine diktiği çeşitli laleler, “Necm-i Suheyl” ismini verdiği sarımtırak lalesi ve başkaca yetiştirdiği lâleler hakkında resimli notları bulunmaktadır.

Anadolu’nun çeşitli şehirlerine (Ankara, Antalya, Edirne) ve Avrupa’ya (Hollanda, Paris, İtalya, Londra) yaptığı seyahatlerinde tesadüf ettiği lâle çeşitleri de resmederek defterlerine kaydetmiştir. İstanbul’da yazma kütüphanelerde bulunan çiçek mecmualarındaki lâleleri ve çiçek buketlerini resmettiği gibi kendisi de özgün tasarımlar yapmıştır.

Lale sergisi

Süheyl Ünver, lâle çiçeğini sevmek ve yetiştirmekle birlikte öğrencilerini de her baharda lâle seyrine çıkardığı ve lâle konulu tabiattan sanatsal çalışmalar yaptırmıştır. Bu çalışmalarla birçok kez sergiler tertip etmiştir. Bunlardan birisi 1965 yılının Mayıs ayında İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü’nde “Lâle Resimleri Sergisi” adıyla açılmıştır. Söz konusu sergiye ait kendisinin tuttuğu defterinde sergiden fotoğraflar ve davetiye görülmektedir. Hatta lâle sergisinde bir anı defteri de açılmış ziyaretçiler duygu ve düşüncelerini kaydetmiştir. Uzun yıllar lâle üzerine yazmaya ve çizmeye devam eden Süheyl Ünver, 1960’da yazdığı bir makalesinde “40 senedir biz de lâle tarihi ile meşgul olmakta ve tarihte çini, kumaş, taş, tahta, tezhipler üzerinde bulduğumuz örnekleri tamamen toplamakta hâlen berdevamız” demektedir. Lâlezâr-ı Süheylî isimli eserle Süheyl Ünver’in 1920’lerden 1960’lara resmettiği çok çeşitli lâle resimleri ve motifleri ile lâleye dair yazıları bir araya getirilerek Süheyl Ünver’in arzu ettiği lâle kitabı görünür hâle gelmiştir.

Süheyl Ünver’in 1922 Martında yetiştirdiği zarif bir laleyi ele aldığı çizim ve notları
Süheyl Ünver’in 1922 Martında yetiştirdiği zarif bir laleyi ele aldığı çizim ve notları
Abone Ol Google News
Fiyatlar yüzde 25 arttı

Fiyatlar yüzde 25 arttı

​Kuzey Marmara Otoyolu ile yoğun ilgi gören iki ilçe.
Polisi güldüren görüntü

Polisi güldüren görüntü

Kahvehane denetiminde çarşafın altına gizlendi.
İstanbulaçamur yağdı

İstanbul'a
çamur yağdı

Yağış nedeniyle gökyüzünün rengi de değişti.
Beş milyar<br>rublelik kayıp!

Beş milyar
rublelik kayıp!

Türkiye kararının Rusya'ya faturası ortaya çıktı.
Beşer dakika<br>arayla iki yangın

Beşer dakika
arayla iki yangın

​Bakan Pakdemirli: Yangınlar kontrol altına alındı.
Doğu Akdeniz'in<br>en güçlüsü

Doğu Akdeniz'in
en güçlüsü

Türk donanmamız İsrail'i korkuttu.

Türkiye'nin<br>klinik üssü

Türkiye'nin
klinik üssü

Bu hafta ilk gönüllülerini kabul edecek.
128 milyar dolar yalancıları

128 milyar dolar yalancıları

​Yalan üstüne kurulu soruyu, siyasetlerinin merkezi haline getirdiler.
Bosna'yı haritadan silecek

Bosna'yı haritadan silecek

​Slovenya Başbakanının, AB Konseyi'ne gönderdiği belge ortaya çıktı.
Yıkıcı teknoloji savaşı

Yıkıcı teknoloji savaşı

Üretimde ABD'yi geçen Çin, artık 'Uyuyan dev' değil.
Filmi katliamın <br>tanıklarıyla çektik

Filmi katliamın
tanıklarıyla çektik

​Bosna Hersekli yönetmen, Srebrenitsa soykırımına mercek tutuyor.
Zaman ve güzergahla sınırlı

Zaman ve güzergahla sınırlı

​Kısıtlamada kimsenin muafiyeti yok.
CHP'li kesici itiraf etti

CHP'li kesici itiraf etti

​128 milyar dolar kaybolmaz, onu söyleyeyim.
Afrika’da yeni tehlike

Afrika’da yeni tehlike

​DEAŞ, Suriye ve Irak'ta azalan nüfusundan sonra buraya yöneldi.
Turgut Özal dualarla anıldı

Turgut Özal dualarla anıldı

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan İnfitar suresini okudu.
Galatasaray İzmir'de nefes aldı

Galatasaray İzmir'de nefes aldı

​Sarı kırmızılılar Kerem'in golleriyle Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Osmanlı çocuk şarkılarıyla 23 Nisan’a hazırız
Hayat

Osmanlı çocuk şarkılarıyla 23 Nisan’a hazırız

OMAR’ın Osmanlı çocuk musikisi üzerine hazırladığı kitap ve plak projesi 23 Nisan’da çıkıyor. İ.Ü. OMAR Müdürü Gönül Paçacı Tunçay, “Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin, Millî Mücadele’nin ve dolayısıyla Cumhuriyetin ilk yıllarının içinde yer aldığı, çok renkli, çok elemanlı, önemli bir repertuar ortaya çıktı. Zor bir süreçti, uzun sürdü ama tamamladık çok şükür; 23 Nisan’a denk gelmesinin de önemli ve anlamlı olacağını düşündük” diyor.
Filmi katliamın tanıklarıyla çektik
Hayat

Filmi katliamın tanıklarıyla çektik

Bosna Hersekli yönetmen Jasmila Zbanic, TRT ortak yapımı olan Quo Vadis, Aida?” da Srebrenitsa katliamına mercek tutuyor. Önümüzdeki günlerde sonuçları açıklanacak olan Oscar ödüllerinde “En iyi uluslararası film” dalında aday olan yapım, katliamı anlatan ilk uzun metrajlı film olması yönüyle de dikkat çekiyor. Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak çekilen filmin yönetmeni Zbanic, “Şahsen Srebrenitsa bana çok yakın çünkü kuşatma altındaki Saraybosna’daki savaştan sağ çıktım. Srebrenitsa halkıyla kaderimiz aynı olabilirdi” diyor.
Kardeşten kardeşe kuşaklar değişiyor
Hayat

Kardeşten kardeşe kuşaklar değişiyor

Adı Konmamış Çağda Yeni Anne Babalar adlı kitapla “Uzak Yakın Sohbetler” serisine devam eden Nazife Şişman ve Fatma Barbarosoğlu’nun ikinci kitabı Adı Konmamış Çağda Anne Babalar okurla buluştu. Değişimin hızına dikkat çeken Fatma Barbarosoğlu, “Günümüzde iki kardeş arasındaki kuşak farkı yüzyılın başındaki dede torun farkına eş değer neredeyse. Dolayısıyla ebeveynler her çocukta ilk defa çocuk sahibi olmanın acemiliğini yaşıyor” diyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.