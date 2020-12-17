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Hayat Gerçeğini yansıtan tam kıvamında Lavaşta pratik Kayseri yağlaması
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Lavaştan pratik Kayseri yağlaması tarifi: Lavaştan pratik Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

Gerçeğini yansıtan tam kıvamında: Lavaşta pratik Kayseri yağlaması

Anadolu mutfağının göz bebeği olan hem çay saatlerinde hem de akşam saatlerinde yiyeceğiniz bir tat: Lavaşta pratik Kayseri yağlaması. Nasıl şimdi yapacağız bu tarifi dediğinizi duyar gibiyiz. Zamanınızı almayacak ve sizi yormayacak bir tarif. Hazır lavaşla yapacağınız bu tarif gerçeğini aratmayacak. Peki lavaşta pratik Kayseri yağlaması tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lavaştan pratik Kayseri yağlaması.
Lavaştan pratik Kayseri yağlaması.

Kayseri yemekleri denilince ilk akla gelen bir lezzet yağlama. Size hazır ve güzel bir tarifle geldik. Yağlamayı lavaşla hazırlayacaksınız. Dilerseniz hemen başlayın ve tadına varın bu lezzetin. Afiyet olsun...

Lavaştan pratik Kayseri yağlaması.

Lavaştan Pratik Kayseri Yağlaması tarifi için malzemeler

8 Adet Lavaş Ekmek

500 Gram Kıyma

1 Adet Kuru Soğan

2 Adet Rendelenmiş Domates

1 Tatlı Kaşığı Biber Salçası

1 Tatlı Kaşığı Domates Salçası

Yeteri Kadar Sıvı Yağ

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Pul Biber

Servis Malzemeleri

Arzu Edilen Kadar Yoğurt

Arzu Edilen Kadar Maydanoz

Lavaştan pratik Kayseri yağlaması.

Lavaştan pratik Kayseri yağlaması

Küçük küçük doğradığınız soğanları yağda kavurun. Daha sonra kıymayı atın ve ezerek karıştırın. Domates rendesini ve salçayı da ekleyip çiğ kokusu çıkana kadar kavurun. En son sarımsağı ve baharatları ekleyip çektirin ve altını kapatın. Harç pişerken lavaşları yağsız tavada iyice ısıtın. Lavaşı ve kıymalı harcı üst üste gösterildiği gibi buluştururken iyice bastırın ki suyunu salıp lavaşı güzelce ıslatsın ve lezzetini versin. Yanına çırpılmış yoğurt ve bolca maydanoz ile servis edin. Afiyet olsun!

Lavaştan pratik Kayseri yağlaması.

Lavaştan pratik Kayseri yağlaması kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

Lavaştan pratik Kayseri yağlaması 20 dakikada hazırlanır.

Lavaştan pratik Kayseri yağlaması kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan lavaştan pratik Kayseri yağlaması kalorisi 210,1.

Lavaştan pratik Kayseri yağlaması yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Lavaştan pratik Kayseri yağlaması için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 36 lira.

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