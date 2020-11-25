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Hayat Masumlar Apartmanında "Kadına şiddete dur de" mesajı
TELEVİZYON

Masumlar Apartmanı'nda "Kadına şiddete dur de" mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu. Bakanlık, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim" mesajını paylaştı.

Haber Merkezi AA
Oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar bulunuyor.
Oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar bulunuyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde Bakanlığın şiddete karşı duyarlılık çağrısında bulunduğu bir sahneye yer verildi.

Şiddetin olmadığı mutlu bir aile ortamının işlendiği sahnede, "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim" mesajı paylaşıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dizinin söz konusu sahnesini Twitter hesabından "#ŞiddetBulaşıcıdır" etiketiyle paylaştı.

Bakan Selçuk, bu paylaşımında,

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