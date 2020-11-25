Masumlar Apartmanı'nda "Kadına şiddete dur de" mesajı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu. Bakanlık, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim" mesajını paylaştı.

Haber Merkezi 25 Kasım 2020, 13:55 Son Güncelleme: 25 Kasım 2020, 14:03 AA