Hayat Meyve ve sebzelerde salgın hastalık alarmı
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Meyve ve sebzelerde salgın hastalık alarmı

ABD'de zehirlenme ve salgın vakalarının artması üzerine ABD Sağlık Bakanlığı görevlileri, insanlarda bağırsak enfeksiyonuna yol açan ve halen devam eden salgın hastalıklara karşı 23 eyalette bazı yiyeceklerden kaçınmaları ve dikkatli davranmaları konusunda çağrıda bulundu.

Haber Merkezi IHA
90 kişi salgın hastalıklarına bağlı olarak tedavi ediliyor.
90 kişi salgın hastalıklarına bağlı olarak tedavi ediliyor.

ABD Sağlık Bakanlığı, zehirlenme ve salgın vakalarının artmasıyla, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. ABD Sağlık Bakanlığı görevlileri, insanlarda bağırsak enfeksiyonuna yol açan ve halen devam eden salgın hastalıklara karşı 23 eyalette bazı yiyeceklerden kaçınmaları ve dikkatli davranmaları konusunda çağrıda bulundu.

33 eyalette salmonella salgını

Yetkililer, bir makarna salatasından ortaya çıkan bakteriden en az 20 kişinin salmonella salgınından rahatsızlanmasıyla ve buna bağlantılı 8 eyalette 1 ve 2 kilogramlık plastik kaplarda satılan makarna salatasının Iowa, Minnesota, Nebraska, Güney Dakota, Illinois, Missouri, Kansas ve Wisconsin eyaletlerinde salmonella hastalığının tespit edildiğini açıkladı. Federal sağlık görevlileri, toplamda 33 eyalette salmonella salgınından kaynaklanan 163 kişinin hastalanarak çeşitli tıp merkezlerinde tedavi altında olduklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı görevlileri, bakteri, virüsler ve hatta bazı yiyeceklerde gizlenen parazitlerin neden olduğu devam eden bağırsak enfeksiyonları riski nedeniyle insanları belirli gıdalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Kavun ve karpuzdan uzak durun uyarısı

  • ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 23 eyalette, meyvenin salmonella ve kontamine salgınının olabileceğine dikkat çekerek, "Kavun içeren meyve salatalarının yanı sıra karpuz, kesilmiş kavun veya meyve salatası karışımlarından uzak durulmalı" uyarısında bulundu.

Salgın hastalık içeren meyvelerin Walmart, Kroger, Walgreens, Sprouts Farmers Market, Costco, Whole Foods ve Amazon gibi mağazalarda satıldığı belirtildi.

Öte yandan, geçen hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve ABD Tarım Bakanlığı, çiğ hindi ürünlerine bağlı 90 kişinin salgın hastalıklara bağlı olarak tedavi edildiğini açıklamıştı.

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