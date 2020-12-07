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Mini pankek tarifi: Mini pankek nasıl yapılır?

Puf puf kabaran mini pankek

Yumuşacık bir tatlı ile karşınızdayız. İster çikolata ister bal ister diğer malzemelerle yiyebileceğiniz bir tatlı: Pankek. Malzemelerinin bereketlendiği pankek tarifi yaptıkça daha da artacak. Peki pankek tarifi nedir ve nasıl yapılır? Tarif haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mini pankek.
Mini pankek.

Hemen herkesin beğenerek yediği çok hafif bir tatlı pankek. Tarifini sizler için hazırladık. Şimdiden aifyet olsun...

Mini pankek.

Mini pankek tarifi için malzemeler

2 Adet Yumurta 1/2

(Yarım) Su Bardağı Toz Şeker

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Süt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Beyaz Un

1/2 (Yarım) Su Bardağı Tam Buğday Unu

1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu

1 Tatlı Kaşığı Toz Tarçın

1 Paket Vanilya

Mini pankek.

Mini pankek

Tüm kuru malzemeleri bir kapta iyice çırpın. Süt, yumurta ve zeytinyağını ekleyin. Krep tavanızı yağlayın. Pancakeleri bir tatlı kaşığı ölçüsüyle hafif aralıklarla yerleştirin. Göz göz olduktan sonra ters çevirin. Bir tabakta hepsini birleştirin ve dilediğiniz gibi servis edin.

Mini pankek.

Mini pankek kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

15 dakikada hazırlanan mini pankek 20 dakikada pişer.

Mini pankek kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan mini pankek kalorisi 315,5.

Mini pankek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Mini pankek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 6,5 lira.

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