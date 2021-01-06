Muayeneye gelmeyen hasta genç hekimin hayatını kurtardı

Doktor randevusuna gelmeyen hasta genç hekimin hayatını kurtardı. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra üniversitenin hastanesinde intörn hekim olarak çalışmaya başlayan Dr. Kübra Akay, şans eseri sağlığına kavuştu.

Genç hekim, hasta gelmeyince oluşan boşlukta beraber çalıştığı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı tarafından muayene edildi. Tiroid muayenesi esnasında Dr. Akay'ın kanser olduğundan şüphelenildi. Yapılan biyopsi sonrası tiroid kanseri tanısı alan genç doktor, gerçekleştirilen ameliyat sonrası erken evre sağlığına kavuştu.

DHA Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra üniversitenin hastanesinde intörn hekim olarak çalışmaya başlayan Dr. Kübra Akay, şans eseri sağlığına kavuştu.

"1.5 SANTİMLİK TÜMÖR ERKEN EVREDE ÇIKARTILDI"

Hiçbir şikayeti olmadığını ve hastalığın sinsice ilerlediğini anlatan Dr. Kübra Akay, "Tümör bir bası yaptığında ya da dışarıdan fark edildiğinde bir şikayet haline geliyor. Benim hastalığım sinsi şekilde ilerlemişti. Tiroid kanseri olduğumu öğrendiğimde ve sonrasında bile bir rüyanın içerisinde olduğumu düşündüm. Yaşadığım her şey şaka gibi geliyordu. Çünkü o sırada Tıpta Uzmanlık Sınavı'na hazırlanıyordum. Amacım hayallerim tamamen farklıydı. Kanser fikrini kabullenmem çok zaman aldı. Tiroid kanseri öldüren bir kanser olmasa da onun psikolojisi beni çok kötü etkiledi. Hastalığım teşhis edildiğinde tümör 1.5 santimdi. Yılanın başını baştan ezdik diyorum. Hasta saatinde gelseydi benim hastalığım ilerlemiş olacaktı" diye konuştu.

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Edirne'ye pratisyen hekim olarak atandığını ifade eden Dr. Akay, psikiyatrist olmak istediğini ve bunun nedenini ise şu sözle ifade etti;

"TUS'a hazırlanıyorum. Amacım psikiyatride uzmanlaşmak. Çünkü kanser süreci beni çok etkiledi. Kanser hastalarının psikolojileri adına destek olmak istiyorum."

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"TİROİD NODÜLÜ OLMASA BİLE 3-4 YILDA BİR MUAYENE OLUN"

Tiroid kanseri teşhisinde tesadüfe çok yer olduğunu anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı ise "Bize birçok hasta diyabet şikayetiyle gelebiliyor ya da farklı şikayetleri oluyor. Bir nodül görüyoruz ve şüpheli durumda biyopsi yapıp kanser teşhisini öyle koyuyoruz. Bu nedenle tiroid hastalığı, tiroid kanseri şüphesi olan daha önce radyasyona maruz kalan hastalarda bu tiroid nodülleri daha fazla görülebiliyor ama hastalık hiçbir belirti vermeyebilir. O nedenle hekim muayenesi ve ultrasonografi ile değerlendirmek gerekiyor.

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Hiç tiroid nodülü olmayan hastanın 3-4 yılda bir, tiroid nodülü olan hastanın ise 6 ay ya da 1 yıl içinde nodül takibini yaptırması gerekiyor. Gebelik düşünen hastalarımızın kafasında bazı soru işaretleri oluyor. Bu tiroid ameliyatları gebeliğe engel değil. İlacı doğru dozda kullandığımızda gebelik ve öncesi dönemde hasta sorun yaşamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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