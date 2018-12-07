​Müge Anlı'ya tepki yağıyor: Eski eşini döven adamı tekrar yayına aldı

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak 4 yaşındaki oğlunun eski eşi Faruk Aydın'dan değil sevgilisinden olduğunu söyleyen Birgül Memiş'in çocuğuna DNA testi yapıldı. Müge Anlı, baba ile oğlundan DNA testi için örnek aldırdı ve sonuçları canlı yayında hiç bir gizlilik gözetilmeden paylaşıldı. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen Faruk Aydın, canlı yayında eski eşi Birgül Memiş'e saldırdı.

Program saldırının ardından apar topar reklama girdi. Faruk Aydın'ı canlı yayında tutmaya devam eden Müge Anlı, "Faruk biraz bunu bence akrabalarına bir tepki olarak verdiğini düşünüyorum. Faruk'un da aklında soru işaretleri var. Sakinleşsin konuşacağız" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Anlı'nın Faruk'u yayında tutmasına sosyal medyada tepki yağdı. Bir kullanıcı, "Canlı yayında Birgül Memiş'e saldıran Faruk Aydın, hiçbir şey olmamış gibi yayında kalmaya devam etti. Kadınlara hiçbir bahaneyle şiddet gösteremezsiniz. Kadına gösterdiği şiddeti canlı yayınlayanlar, faili neden hala ekranlarda tuttuklarını açıklasın" dedi.

Diğer bir kullanıcı ise "Bir kadın programında hem canlı canlı kadın dövdüren hem de pişkin pişkin devam eden Müge Anlı ve ekibini protesto ediyoruz." diye tepkisini gösterdi.