Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat NETFLİX ve Amazon Prime RTÜKten lisans aldı
ANKARA TELEVİZYON

NETFLİX ve Amazon Prime RTÜK'ten lisans aldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yapılan açıklamada, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Netflix ve Amazon Prime Video'nun yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldığını duyurdu. İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine tabi olmasından sonra pek çok yayıncı kuruluş, Üst Kurul'a lisans başvurusunda bulundu.

"Netflix" ve "Amazon Prime Video" da lisans için başvuru süreçlerini başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar Netflix ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

RTÜK'ten Netflix'e 'Minnoşlar' yaptırımı geldi
HAYAT
RTÜK'ten Netflix'e 'Minnoşlar' yaptırımı geldi

Lisans almadan devam edilemeyecek

Üst Kurul, daha önce yaptığı duyuruda, belirtilen süre içerisinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin ödemeleri fakat internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, ilgili yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerini sunabileceklerini bildirdi. Duyurudan sonra lisans başvurusu yapmayanların 72 saat içerisinde yayınlarına son vermesi gerekiyor.

Netflix'in yayınladığı 'Minnoşlar' filmi Türkiye'de yayından kaldırıldı
HAYAT
Netflix'in yayınladığı 'Minnoşlar' filmi Türkiye'de yayından kaldırıldı

Netflix’e Cutıes yaptırımı: Netflix ısrar ederse Türkiye'ye veda etmek zorunda kalabilir
TEKNOLOJİ
Netflix’e Cutıes yaptırımı: Netflix ısrar ederse Türkiye'ye veda etmek zorunda kalabilir
  • Başvuru yapmamaları durumunda, RTÜK yasa gereği ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli isteyecek.

Süre doldu: Sosyal medya devlerine 10'ar milyon TL ceza
EKONOMİ
Süre doldu: Sosyal medya devlerine 10'ar milyon TL ceza
Abone Ol Google News
Her birine10ar milyon TLlik ceza

Her birine
10'ar milyon TL'lik ceza

​TikTok'un 126 şehirde ofisi var Türkiye'de yok.
Denize gömülen servet

Denize gömülen servet

İzmir depreminin ardından deniz altındaki enkaz kaldırılıyor.
Ruhani danışmanı Trumpın kazanması için ayin düzenledi

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

Öldürecek olsam<br>borçlularımı öldürürdüm

Öldürecek olsam
borçlularımı öldürürdüm

​12 kişiyi öldüren seri katil ağlayarak kendini savundu.

Elif ve Ayda'nın sağlık durumu iyi

Elif ve Ayda'nın sağlık durumu iyi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeleri paylaştı.
"Twitter ordusu" iş başında!

"Twitter ordusu" iş başında!

​Sansüre tepkiler büyüyor...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili açıklama yapıyor.
Hazırlıklara hız verdi

Hazırlıklara hız verdi

Yeni dönemin tanıtımı için kendi web sitesini açtı.
19 yıl önceki<br>cinayet çözüldü

19 yıl önceki
cinayet çözüldü

Boğazını ve sağ bileğini kopma noktasına gelinceye kadar kestiler.

ABD'liler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.