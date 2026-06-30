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Obezite ameliyatında karar heyetten çıkacak

Obezite ameliyatında karar heyetten çıkacak

04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliğinde kapsamlı değişiklik yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle devletin karşıladığı sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletilirken, bazı tedavi ve geri ödeme kriterleri de güncellendi. Yeni düzenlemeyle KOAH, astım ve benzeri solunum yolu hastalıkları nedeniyle uzun süre tedavi gören hastaların rehabilitasyon hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı. Dikkat çeken başlıklarından biri de obezite cerrahisi oldu. Ameliyat kararı artık yalnızca hastanın kilosuna göre verilmeyecek. Hastanın farklı branşlardan uzmanların yer aldığı bir sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesi zorunlu olacak. Kanser tedavilerinde kullanılan bazı yeni nesil ilaçların geri ödeme şartları da yeniden düzenlendi.



#Sağlık
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