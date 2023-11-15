Özel tiyatrolara büyük destek

Topkapı Sarayı'nda Sultan İkinci Mahmud imzalı devasa levhanın restorasyonunda sona gelindi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Sultan İkinci Mahmud'un bu eserin hattatı olması hasebiyle de son derece önemli bir eser. Bu yönüyle hem hat sanatımız açısından hem Osmanlı tarihi açısından fevkalade mühim bir eserin önündeyiz. Milli Saraylar Hat Koleksiyonu yaklaşık 3 bin parça eserden oluşuyor. Ve elimiz bulunan bu eserlerin yaklaşık 300 tanesi Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nde sergileniyor" dedi.