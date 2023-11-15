Özel tiyatrolara büyük destek

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu başkanlığında gerçekleşen “Özel Tiyatrolara Maddi Destek Değerlendirme Komisyonu” toplantısında özel tiyatroların projeleri değerlendirildi. 2023-2024 sanat sezonu için yapılan başvuruları eksiksiz tamamlayan bütün tiyatrolara destek verilmesi kararı alındı. Bu kapsamda, 77 geleneksel tiyatro, 95 çocuk oyunu ve 304’ü profesyonel olmak üzere 476 projeye toplam 55 milyon lira destek verilecek. Böylece özel tiyatrolara ait salonların sanat hayatına katkısı artırılacak ve devamlılığı sağlanacak. Öte yandan teşviklerle tiyatro alanında kayıtlı istihdamın özendirilmesi, başvurularda Türk oyun yazarlarına ait eserlerin tercih edilerek Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sağlanması amaçlandı. Bakanlığın maddi destek sağladığı özel tiyatroların listesine Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.