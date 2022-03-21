Özlem Gürses ile birlikte Halk TV'den ayrılan Emin Çapa: YouTube gelirimizin yarısını istediler

Halk TV, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak programcıları Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Halk TV'den yapılan açıklamada "Halk TV, kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken, uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak, tüm ekran yüzlerinden kişisel YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini istedi. Özlem Gürses ile Emin Çapa bu teklifi ve önerilen diğer ara formülleri de kabul etmeyince, ne yazık ki yollar ayrıldı" denildi.

EMİN ÇAPA'DAN HALK TV'YE YALANLAMA

Emin Çapa ise Twitter hesabından Halk TV'yi yalanladı.

"Ortalıkta gördüğünüz, 'Youtube kanalını kapatmadığı için yollar ayrıldı' tam olarak doğru değil." diyen Çapa, "Kanalıma bakarsanız, Halk TV'de yayına başladığım günden beri ne kadar az yayın yaptığımı görürsünüz. O kadar uzun ve geç saatlere uzayan yayından sonra mecalim olmadı." ifadelerini kullandı.

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"GELİRİMİZİN YARISINI İSTİYOR"

Kanal ile anlaşmasında YouTube yayınlarına devam edeceğini bildirdiğini belirten Çapa, "Kanal yönetimi, youtube kanalımızı HalkTV çatısı altına getirmemizi ve böylece kendisini bir platform (MCN) olarak konumlamayı istiyor. Bu da olabilir. Ama burada da bir şart ileri sürüyor, 'kanal gelirinizin yarısını bana vereceksiniz'. İşte ipin koptuğu nokta bu." açıklamasında bulundu.

ÖZLEM GÜRSES: YARIN AÇIKLAMA YAPACAĞIM

Özlem Gürses de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın ben de bir açıklama yapacağım… Ama bugün baharın ilk günü ve oğlumun doğum günü… Şimdi onu kucaklamaya gidiyorum. Tüm mesajlarınız için teşekkürler." dedi.

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