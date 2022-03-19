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POLİTİKA

Halk TV'de akla ziyan yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar

Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini ve gelişmesini sembolize eden '1915 Çanakkale Köprüsü' dün Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı. Çanakkale'nin yakut gerdanlığı olarak nitelendirilen bu dev proje, heykel dikmekten başka icraatleri olmayan muhalif kesimi rahatsız etti. CHP yandaşı Halk TV'ye katılan Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü "Bu eser siyaseti. Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" sözleriyle eleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TVde akla ziyan yorum: Atatürkü anmamak için köprü yaptılar
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Türkiye'nin yeni sembolleri arasında yer alan

1915 Çanakkale Köprüsü, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıldönümünde coşkulu bir şölenle halka açıldı. Dev proje, Türkiye'nin ekonomisine 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkı sağlayacak.

Zaferi simgeliyor

Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtlarını ilk kez birbirine bağladı. Yıllık 415 milyon euro tasarruf sağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.

Çanakkale'ye yeni anıt: 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı
GÜNDEM
Çanakkale'ye yeni anıt: 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı

'Eser siyaseti' dedi

Heykelden başka icraatlerle gündeme ve her projeye karşı çıkan muhalif kesim, 1915 Çanakkale Köprüsünü de hazmedemedi. Halk Tv'de konuşan Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek projenin "Eser siyaseti" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek "Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" dedi. Emek'in sözleri 'pes' dedirtti.

Türk Yıldızları'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen gösteri
OYNAT 00:53
Türk Yıldızları'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen gösteri
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü sonrası açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde gösteri yapan Türk Yıldızları nefes kesti. 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde şov yapan Türk Yıldızlarının F-5 uçaklarıyla gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
FOTOĞRAF 8
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Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan \"1915 Çanakkale Köprüsü\"nün yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor.<br>
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\"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı\" olarak nitelendirilen proje için şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559`u mühendis, 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalıştı.<br>
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi buluyor.<br>
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Proje, Malkara yerleşiminin güneyi ile Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkilerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkisine ulaşıyor.<br>
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.<br>
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Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" 1915 Çanakkale Köprüsü`nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.<br>
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Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.<br>
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'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece ışıklandırmayla beraber güzel görüntüler oluşuyor.

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Halk TVde akla ziyan yorum: Atatürkü anmamak için köprü yaptılar

​1915 Çanakkale köprüsü müjdeyle açıldı: İlk hafta geçişler ücretsiz olacak.

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