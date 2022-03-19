Halk TV'de akla ziyan yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar

Türkiye'nin yeni sembolleri arasında yer alan

1915 Çanakkale Köprüsü, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıldönümünde coşkulu bir şölenle halka açıldı. Dev proje, Türkiye'nin ekonomisine 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkı sağlayacak.

Zaferi simgeliyor

Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtlarını ilk kez birbirine bağladı. Yıllık 415 milyon euro tasarruf sağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.

GÜNDEM Çanakkale'ye yeni anıt: 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı

'Eser siyaseti' dedi

Heykelden başka icraatlerle gündeme ve her projeye karşı çıkan muhalif kesim, 1915 Çanakkale Köprüsünü de hazmedemedi. Halk Tv'de konuşan Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek projenin "Eser siyaseti" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek "Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" dedi. Emek'in sözleri 'pes' dedirtti.

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OYNAT 00:53 Türk Yıldızları'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen gösteri 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü sonrası açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde gösteri yapan Türk Yıldızları nefes kesti. 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde şov yapan Türk Yıldızlarının F-5 uçaklarıyla gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. BiP'te paylaş

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