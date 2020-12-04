Porsiyonluk perde pilavı nasıl yapılır?

Ailecek yiyeceğiniz bu lezzeti hane halkı da beğenecek. İpuçlarını da eklediğimiz tarifimizi muhakkak denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Perde pilavı.

Perde pilavı tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

4 Su Bardağı Un

1 Paket Kabartma Tozu

1 Çay Kaşığı Tuz

1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıvı Yağ

1/2 (Yarım) Su Bardağı Oda Sıcaklığında Yoğurt

2 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

Süsleme Malzemeleri

Yeteri Kadar Bütün Badem

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Pilav İçin

1 Adet Tavuk Kalça

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıcak

Suda 30 Dakika Bekletilmiş Pirinç

1/2 (Yarım) Su Bardağı Kabuğu Soyulmuş Doğranmış Çiğ Badem

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Perde pilavı.

Perde pilavı yapılışı

Pilav için tavuk ve tereyağını bir tencereye alıp kokusu çıkana kadar soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edip tuzunu ayarlayın ve pişmeye bırakın. Hamur için bütün malzemeleri yoğurun ve 30 dakika dinlendirin. Pişen tavuğu suyundan alın ve etlerini didikleyin. Tencerede tavuğun suyundan 3 su bardağı olacak şekilde ayarlayıp kaynatın ve yıkayıp nişastasından arındırdığınız pirinçleri bademlerle birlikte tencereye ilave edin. Suyunu çekene kadar tuzunu ayarlayıp yüksek ateşte pişirin. Pişen pilava etleri ve karabiberi ilave edip harmanlayın ve soğutun. Orta boy porsiyonluk pişirme kabını tereyağı ile iyice yağlayın ve dibine bademlerinizi dizin. Hamurunuzu 0,5 cm kalınlığında porsiyonluk pişirme kabından daha büyük şekilde açın ve içine yerleştirin, fazlalıkları kenarlarından sarksın. İçine soğuttuğunuz pilavınızı dökün ve üzerinde yarım çay bardağı kadar su gezdirin. Kenarları pilavın üzerine kapatıp düzleyin. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

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Perde pilavı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan perde pilavı 60 dakikada pişer.

Perde pilavı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan perde pilavı kalorisi 342,9.

Perde pilavı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Perde pilavı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 26 lira.