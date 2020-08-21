Poğaça tarifi: Prafik, kolay ve değişik poğaça nasıl yapılır?

Çayınızın yanında yemek isteyeceğiniz, mis kokulu ve yapımı kolay yemek tariflerini sizler için hazırladık. İşte pratik, kolay poğaça tarifleri...

HAYAT Zeytinyağlıların narin dolması: Kabak çiçeği dolması tarifi

1) Kolay poğaça tarifi

Malzemeler:

70 gram oda sıcaklığında tereyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

1,5 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

3,5 su bardağı un

Üzeri için:

5 yemek kaşığı susam

5 yemek kaşığı çörek otu

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kabın içerisine alın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Yapmış olduğunuz hamurdan orta büyüklükte bezeler alın. Yuvarlak şekli verip ortasına peynir harcından koyun. yanlarından tutarak ortada birleştirin. Tepsiye dizdiğiniz poğaçaların üzerine yumurtanın sarısnı sürün. Üzerine susam yada çörek otu koyabilirsiniz. 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

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2) Dereotlu peynirli poğaça tarifi

Malzemeler:

125 gram tereyağı (eritilecek)

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

Tuz

2 adet yumurta (sarının biri üzeri için ayrılacak)

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1 paket kabartma tozu

5 su bardağı un

180 gram beyaz peynir (rendelenecek)

Yarım bağ dereotu

Yapılışı:

Peynirli dereotlu poğaça hamurunu hazırlamak için gerekli olan eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurta yoğurma kabı içerisinde karıştırılır. Un, kabartma tozu ve tuz bir kap içerisine elenir ve sıvı karışıma eklenip güzelce yoğrulur. Ardından beyaz peynir ile ince kıyılmış dereotu eklenip iyice karışana kadar yoğrulur.

Hazırlanan peynirli dereotlu poğaça hamurundan cevizden biraz büyük parçalar kopartılıp avuç içerisinde yuvarlanarak beze yapılır. Şekillendirilen poğaçalar yağlı veya yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Poğaçaların üzerine fırça yardımı ile yumurta sarısı sürülür ve çörek otu serpiştirilir. Hazırlanan peynirli dereotlu poğaça, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirilir.

Afiyet olsun...

3) Peynirli mayalı poğaça tarifi

Malzemeler:

1 bardak süt

4 kaşık yoğurt

½ bardak sıvı yağ

1 tane yaş maya

½ kaşık tuz

4 kaşık şeker

1 yumurta (Sarısı dışına sürülecek, beyazı hamura eklenecek)

Susam

Peynir

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Maydanoz

Peynirli mayalı poğaça yapılışı:

Sütü parmağımızı yakmayacak derecede ısıtın. İçine mayayı koyun ve şekerini ekleyip karıştırın. Daha sonra yağı, yoğurdu, tuzu ve yumurtayı da ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Daha sonra yavaş bir şekilde ununu ilave edin. Kıvamını tutturunca küçük parçalar kopartıp yaklaşık çay tabağı kadar açın. Ortasına peynir koyun ve kapatın. Ardından tam ortasına biraz bastırın. 15 dakika bekletin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Sonra yumurta sarısı sürülüp üstüne susam dökün ve 170 derecede fırında pişirin.

Afiyet olsun...

4) Pizza poğaça tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı ılık süt,

1 paket instant maya (10 gram),

1 yemek kaşığı toz şeker,

Yarım su bardağı sıvı yağ,

2 yumurta akı (sarıları üzeri için ayrılacak),

1 tatlı kaşığı tuz,

5 buçuk su bardağı un (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.).

Üzeri için:

Domates, zeytin, peynir, biber (sucuk, salam, kaşar v.b.).

Yumurta sarısı.

Yapılışı:

Hamurunu yoğurmak için gerekli olan ılık süt, toz şeker ve maya, derin bir kap içerisinde karıştırılır. Üzerine sıvı yağ, yumurta akı ve tuz ilave edilir. Elde edilen karışıma ölçülü olarak azar azar un ilave edilerek güzelce yoğrulur ve ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Yoğrulan hamurun üzeri örtülür ve mayalanması için dinlendirilir.

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Mayalanan hamur, çok hafif yoğrularak gazı alınır. Daha sonra hamurdan mandalinadan büyük parçalar kopartılıp, beze yapılır. Bezeler aralıklı olacak şekilde, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Tepsi mayası için bu şekilde yarım saat dinlendirilir. Domates, biber ve peynir, uygun büyüklükte doğranır, zeytinin çekirdekleri çıkartılarak üst malzemeleri hazır edilir. Süre sonunda tepside mayalanan hamurların üzerine su bardağının tabanı ile bastırılarak, çukur oluşturulur.

Oluşan çukurların içerisine domates, peynir, biber ve zeytin yerleştirilir (arzu ettiğiniz başka malzemeleri de kullanabilirsiniz) Son olarak kenarlarına fırça yardımı ile yumurta sarısı sürülür. Hazırlanan pizza poğaça hamuru, önceden ısıtılmış 180° fırında, üzerileri kızarıncaya kadar pişirilir.

Afiyet olsun...

5) 25 kişilik sakallı poğaça tarifi

Malzemeler:

1 kg un

80 ml sıvı yağ

50 g Pakmaya Yaş Maya

50 g toz şeker

20 g tuz

550 ml su

İçi için:

200 g beyaz peynir

100 g krem peynir

100 g ince rendelenmiş kaşar peyniri

1 demet doğranmış maydanoz

Üzeri İçin:

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2 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

Tüm malzemeyi yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin. 25-30 gramlık pazılara bölüp yuvarlayın. Mini sandviç şekli verilerek tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Oda sıcaklığında 25-30 dakika mayalandırın. 180 derecede 12-14 dakika pişirin. Fırından çıkarın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

İç malzeme hazırlanışı

Rendelenmiş beyaz peynir ile krem peyniri karıştırın. Soğuyan poğaçaları enine ikiye kesin. İçlerine peynirli karışımdan doldurun, dış kısımlarını da rendelenmiş kaşar ve kıyılmış maydanoza bulayın.



