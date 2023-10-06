Ramazan Bingöl Et Lokantası'nda cuma gününe özel tarife: Servisler saat 14.00'ten sonra başlayacak

Ramazan Bingöl
Başarılı iş adamı ve Yeni Şafak gastronomi yazarı Ramazan Bingöl, sahibi olduğu ve ismini taşıyan et lokantasında cuma namazını dikkate alarak önemli bir karar aldı.
Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Bingöl, sahibi olduğu 'Ramazan Bingöl Et Lokantası'nın tüm şubelerinde bundan böyle cuma günleri servislerin saat 14.00'te başlayacağını duyurdu.
Uygulamanın 13 Ekim Cuma günü itibariyle başlayacağını ifade eden Bingöl, bilgilendirmeyi duyurduğu videosunda sağlıklı, sıhhatli, afiyetli günler temennisinde bulundu.