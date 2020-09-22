21 Eylül reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

21 Eylül 2020 Pazartesi reytingleri belli oldu mu? 21 Eylül 2020 Pazartesi günü en çok ne izlendi? 21 Eylül tarihinde en çok hangi kanal ve hangi program izlendi? Reyting sonuçları merak ediliyor.

21 Eylül akşamındaki yarışta Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi.

21 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

21 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz açıklanmadı. Açıklandığında sonuçlar burada olacak.

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

14 Eylül'de total'de 1.sırada Show TV’de ekrana gelen “Çukur”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Mastercheff Türkiye”, 3.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Yasak Elma” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Mastercheff Türkiye”, 2.sırada “Çukur”, 3.sırada Star TV’de yayınlanan “Sefirin Kızı” yer aldı.

HAYAT 14 Eylül reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar