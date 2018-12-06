Hayat RTÜK Kadın dizisindeki sahneye acımadı
TELEVİZYON

Kadın dizisine şoke eden karar! RTÜK Kadın dizisine acımadı!

RTÜK Kadın dizisindeki sahneye acımadı

RTÜK ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Kadın dizisindeki çarpık ilişki sahnesinden dolayı FOX TV'ye ceza yağdırdı. Kadın dizisindeki sahnenin toplumun milli ve manevi değerlerinin, genel ahlakın ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine vararak, idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

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Kadın dizisinin başrollerini Caner Cindoruk ve Özge Özpirinççi paylaşıyor.
Kadın dizisinin başrollerini Caner Cindoruk ve Özge Özpirinççi paylaşıyor.

FOX TV'de yayımlanan ve reyting sıralamalarında üst sıralara yerleşen "Kadın" isimli dizide bir baldızı canlandıran karakterin, acil ihtiyacı olan ablasına ilik vermeye, eniştesiyle uygunsuz fotoğraflar çektirmek suretiyle razı olduğu ve bu fotoğrafları da şantaj için kullanmayı planladığının gösterildiği belirlendi.

Dizide bu ve benzeri başka sahneler de tespit eden Üst Kurul, bu durumun toplumun milli ve manevi değerlerinin, genel ahlakın ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine vararak, idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Beyaz Tv de ceza aldı

WebTekno'nun haberine göre, Üst Kurul, Beyaz TV'de yayımlanan "Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var" programına da "yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlal edilmesi sebebiyle idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Üst Kurul toplantısında sözde sağlık ürünleri pazarlaması yaptığı belirlenen Hevi TV ve Müzik Türk kanallarına geçici yayın durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca yayınlarında "çöpçatanlık ya da arkadaşlık ilişkileri temin etme" vaadinde bulunulduğu belirlenen Anadolu TV ile yayınında "inanç istismarı" yaptığı saptanan Farklı TV'ye program durdurma ve idari para cezası verildi.

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