Hayat RTÜK Başak Demirtaşın sözleri nedeniyle Fox TV hakkında inceleme başlattı
TELEVİZYON

RTÜK Başak Demirtaş'ın sözleri nedeniyle Fox TV hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox TV hakkında inceleme başlattı. Kurul'dan yapılan açıklamada, "Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi AA
RTÜK Başak Demirtaşın sözleri nedeniyle Fox TV hakkında inceleme başlattı
Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya - Başak Demirtaş

6-8 Ekim olaylarının üzerinden geçen 7 yılın ardından bugün Fox TV'de İsmail Küçükkaya, terör soruşturması nedeniyle tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etti.

CANLI YAYINDA GÜZELLEMELER YAPTI

İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, terör soruşturmasından 5 senedir tutuklu Selahattin Demirtaş'a güzelleme yapması ve hükümeti suçlaması dikkat çekti.

Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını öne süren Başak Demirtaş, terör suçundan tutuklu bulunan Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Selçuk Mızraklı ve Selçuk Kozağaçlı gibi isimlere de selam gönderdi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK, Demirtaş'ın bu sözleri üzerine Fox TV'ye inceleme başlattı. Yapılan son dakika açıklamasında "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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