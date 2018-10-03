Hayat RTÜK Çukur ve Avluya acımadı
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​RTÜK Çukur ve Avlu'ya acımadı

RTÜK Çukur ve Avlu'ya acımadı

Ekranların reyting rekortmeni dizileri Çukur ve Avlu'ya, şiddet içerikli sahnelerinden dolayı, RTÜK'ten ceza yağdı. İki dizide de yer alan şiddet içerikli sahnelerin çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar vereceği ifade edildi.

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RTÜK, Avlu ve Çukur'a şiddet nedeniyle ceza kesti.
RTÜK, Avlu ve Çukur'a şiddet nedeniyle ceza kesti.

RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında yeni yayın dönemine başlayan ve ilk bölümlerinden itibaren reyting sıralamasında zirveye yerleşen bazı TV dizilerinde özellikle gençler ve çocuklar açısından olumsuz örnek oluşturan sahneler ele alındı. RTÜK, yeni sezona başlayan ve reytingleri alt üst eden Çukur ve Avlu'ya ceza yağdırdı.

Zihinsel ve ahlaki gelişime engel

Geçen sezonun hem en çok izlenen hem de çok izleyici şikayetine konu olan yapımlarından 'Çukur' dizisi de yeni sezondaki ilk bölümlerinde RTÜK'ün yaptırımına uğradı. Üst Kurul, dizide yoğun şekilde kullanılan şiddet içerikli sahne ve diyalogların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek dizinin yayınlandığı Show TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Yetersiz flulaştırma iddiası

Reyting rekortmenleri arasında yer alan Star TV'nin 'Avlu' dizisinin tekrar bölümlerindeki şiddet içerikli sahneler de RTÜK'ün gözünden kaçmadı.

Dizinin geçen sezonda 21.30'dan sonra yayınına giren tekrar bölümlerinin, yetersiz flulaştırma ile gündüz erken saatlerde ekrana getirildiği belirlendi ve sahnelerde buharlı pres ütü ile el yakma, alkolik anneden şiddet görme, buzdolabına kapatılma, bıçaklama gibi birçok şiddet sahnesinin yer aldığı saptandı. Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olan sahneler sebebiyle kanala idari para cezası kesildi.

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