Hayat RTÜK harekete geçti Halk TVdeki terör örgütünü aklama çabası cezasız kalmadı
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RTÜK harekete geçti: Halk TV'deki terör örgütünü aklama çabası cezasız kalmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), biri çocuk üç vatandaşımızın şehit olduğu Karkamış saldırısıyla ilgili terör örgütü PKK'yı aklayıcı ifadeler kullanılan Halk TV'ye ceza verdi. Alınan kararla Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi isimli programına üç kez program durdurma ve idari para cezası verildiği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
RTÜK harekete geçti: Halk TVdeki terör örgütünü aklama çabası cezasız kalmadı
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen Karkamış saldırısıyla ilgili sarf ettiği sözler cezasız kalmadı.

Terör örgütü PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Hareketı'na misilleme olarak gerçekleştiridiğini söyleyen Arslan, "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi" demişti.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre Halk TV’de yayınlanan "Medya Mahallesi" programına ilişkin hazırlanan üç ayrı raporu müzakere eden RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Karkamış’ta gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin yaptığı yorumları inceledi.

  • Üst Kurul, programda terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte yayın yapıldığını tespit etti.

Üst Kurul, Medya Mahallesi’nin başka bölümlerinde ise terör örgütünün İstanbul ve Diyarbakır’daki saldırılarını yorumlayan sunucu Arslan’ın açıklamalarıyla seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunduğunu değerlendirdi.

PARA VE ÜÇ KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI

Toplantıda yayınlardaki yorumların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almadığına hükmedilerek, Halk TV hakkında idari para cezası ve üç kez program durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Karkamış saldırısı için skandal sözler: Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Karkamış saldırısı için skandal sözler: Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi
Terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roket saldırısında biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi. Hain saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, PKK'nın bu saldırıyı Pençe-Kılıç Harekatı'na misilleme olarak gerçekleştirdiğini söyledi. Arslan, 'Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi' ifadesini kullandı.

Halk TV’nin yanı sıra Tele 1, Habertürk, FOX TV ve FM TV’ye de yayınlarda geçen çeşitli suç ve iftira niteliğindeki söylemlere de idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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