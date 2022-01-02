RTÜK 'Maske Kimsin Sen?' programı için harekete geçti

FOX TV ekranlarında dün akşam ilk bölümü yayınlanan "Maske Kimsin Sen?" yarışması tartışma yarattı.

Sosyal medyada programa tepki gösteren kişiler paganizm ve satanizm propagandası yapıldığını iddia ederek "Foxtvhaddinibil" etiketi altında paylaşım yaptı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATACAK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medyada "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.

Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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