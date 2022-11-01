Hayat RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi
TELEVİZYON

RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda RTÜK üyeliğine, Mete Hacıarifoğlu seçildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi
​ Mete Hacıarifoğlu ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi.

METE HACIARİFOĞLU KİMDİR?

Mete Hacıarifoğlu, Ağustos 1973’te Karabük’te doğdu. 1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptı.

2003-2009 yılları arasında RTÜK’te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı’nda geçici görevli personel olarak çalıştı.

Daha sonra RTÜK’e döndü; 2013’ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapan Hacıarifoğlu, TBMM'de yapılan oylama sonucu RTÜK üyesi oldu.

RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu
GÜNDEM
RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu
Bursada tekstil fabrikası yangını

Bursa'da tekstil fabrikası yangını

​Ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.
Sergen Yalçından ses getiren itiraf

Sergen Yalçın'dan ses getiren itiraf

​Şampiyon oldukları sezonla ilgili soruya canlı yayında cevap verdi.
Narkotikten Kılıçdaroğlunun iftirasına rakamlarla yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz

'Emniyet teşkilatına iftirada bulunamazsın.'

​'Çocuklarım yok' dedi, hazırlığını kendi yaptı.

Parçalanmış ceset bulunmuştu, yakalanan şüpheli tutuklandı.

​Yarın açılıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

​Belediye çalışanı arkadaşlarına kezzap attı.

​Hasan ve Şeyma'yı öldüren sanıklardan şoke eden savunma.

​Tüm zamanların rekoru kırıldı.

​'Tahıl krizi çözülürse müzakerelere dönüşün adımlarını teşvik eder.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.