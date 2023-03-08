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Hayat

RTÜK'ten Habertürk TV ve Flash TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash TV'ye üç kez program durdurma, Habertürk TV'ye ise idari para cezası verdi.

17:17 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul bugün gerçekleştirilen toplantıda iki ayrı izleme raporunu görüştü.

Buna göre, kanalda yayımlanan bir programda,
"nefret dili kullanılarak söylenen, insanları aşağılayan, dalga geçen, ayrımcılık yapan, toplumun büyük bir kesimini ötekileştiren ifadeler"
kullanıldığı gerekçesiyle Flash TV'ye 3 kez program durdurma cezası uygulandı.
Habertürk'e ise bir programdaki
"RTÜK'ün bir medya grubunun yardım organizasyonunu engellediği"
yönündeki iddialarının,
"Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz"
hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın depremdeki sorumluluklarından ‘takdir-i ilahi’ diyerek kaçan yöneticilere ve Diyanet Başkanlığı’nın gerçek kimliğinden saptığına yönelik eleştirileri nedeniyle Flash Haber’e yüzde 3 para ile 3 kez de program durdurma cezası verildi. Karar oyçokluğuyla alındı.
RTÜK, Fatih Altaylı’nın depremzedelere yönelik televizyonda yapacakları yardım kampanyasının RTÜK’ten gelen talimatla engellendiği açıklamaları nedeniyle de Habertürk’e yüzde 3 idari para cezası kararı aldı. Depremdeki koordinasyonsuzluğu açıklamak ve iktidarı eleştirmek suç oldu.”


#flash tv
#İdari para cezası
#program durdurma
#Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
#RTÜK
36 dakika önce
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RTÜK'ten Habertürk TV ve Flash TV'ye ceza
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