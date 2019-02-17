Hayat Sabahında sinemada izleyenler akşamında internette gördüler
SİNEMA

Sabahında sinemada izleyenler akşamında internette gördüler

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral ve Okan Çabalar ile paylaştığı 35 milyon TL bütçeli 'Organize İşler 2/Sazan Sarmalı' 1 Şubat'ta bin 237 salonda vizyona girmişti. 15 günde 2 milyon 600 bin kişi tarafından izlenen filmin henüz gösterimdeyken önceki akşam dijital platform Netflix'te yayınlanması sinema sektörü ve seyirci üzerinde şoke etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Organize İşler 2/Sazan Sarmalı
Organize İşler 2/Sazan Sarmalı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın “Organize İşler Sazan Sarmalı” filminin dün akşam küresel internet televizyon ağı Netflix'te yayımlanması büyük tartışma yarattı. İki haftada toplam 2 milyon 579 bin 230 seyirciye ulaşan filmin, henüz vizyonu tamamlamadan dijital platformda yer alması tepki çekti.

Sinema salonu sahiplerinin “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmini “vizyondan kaldırmak” istediği gündeme geldi. Sinemaya giderek filmi izleyen sinemaseverler ise olaya tepki göstererek “Ben neden sinemaya para verdim?" şeklinde mesajlar attı.

Yılmaz Erdoğan TRT’de sinyali vermişti

Yılmaz Erdoğan geçen ay konuk olduğu TRT Haber'de hem vizyonda, hem de Netflix'te aynı anda yayınlanan "Roma" filmini örnek göstermiş ve dijital platformlarda da filminin yayınlanmasına sıcak baktığını açıklamıştı.

Birol Güven'den açıklama: Zarar verdi

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Birol Güven de sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği olarak bir filmi vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime sokmanın sinema sektörümüze telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı.

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