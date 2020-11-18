Safranın kilosu ne kadar: safran nedir, faydaları nelerdir?

Safranbolu'nun en meşhur ürünlerinden olan ve namı tüm dünyaya yayılan safran, acımsı lezzeti, kuvvetli ve özel kokusu, içeriğindeki uçucu ve sabit yağ ile özel bir bitki.

İnsan sağlığı için birçok faydası bulunuyor. Avustralya'da yapılan bir araştırmada, dünyanın en pahalı bitkilerinden safranın farmasötik antidepresanlarla kullanıldığında depresyon tedavisinde olumlu etki yapabileceği sonucuna ulaşıldı.

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Osmanlı kayıtlarında 1878 yılında, yalnızca İngiltere’ye boyar madde ve tatlandırıcı olarak yılda 9 bin 705 kilogram ihraç edildiğini söylenen safran "Kırmızı altın" olarak da tabir ediliyor. Peki, safranın kilosu ne kadar? Safran nedir ve safranın faydaları nelerdir?

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Safran nedir?

Safran (Crocus sativus), süsengiller familyasından, sonbaharda çiçek açan, çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi türü. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepecikli. Safran bitkisi daha çok İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetiştirilir. Dünyanın en kaliteli safranı ise Türkiye'de Safranbolu'da üretilir.

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Safranın kilosu ne kadar?

A ktarlarda gramla satılan safranın kilogramı bu yıl yaklaşık 40-50 bin lira arasında değişiyor. Yerli pilavlık safranın kilosu 150 TL, İthal safranın kilosu 70 bin TL'den satılıyor.

FOTOĞRAF 20 Safranbolu ilçesinde bu yıl 20 üretici tarlalarında safran ekimi yaptı. 40 dekar alandan 25 kilogram ürün elde edilmesi beklenirken, ağustos ve eylül aylarında ekimi yapılan safranın hasadına başlandı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor. Yukarı Çiftlik köyünde 11 yıldır safran yetiştiren ve geçen eylül ayında 25 dönüm tarlasına ekimini yaptığı safranı toplamaya başlayan İsmail Yılmaz, “10-15 gün gecikmeyle de olsa birkaç gündür çiçekler açmaya başladı. Mutluyuz, inşallah iyi bir hasat olacak. Yaklaşık 25 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Hasat bugünlerde başladı, çiçeklenme kasım ayı sonuna kadar devam eder. Sezon sonuna kadar 15 kilogram ürün elde ederiz. Bu sezon safranın kilosunu 40 bin liradan veriyoruz. Safranın en büyük özelliği hücre yenileyici olması. Dünyada da safran mutluluk iksiri olarak bilinir. Çok içildiğinde gülme krizine sokar. 1 gram safrandan 80-100 bardak çay yapılabilir. Birçok gıda ve sağlık ürününde de safran kullanılıyor. Yurt dışından birçok alıcı geliyor. Özellikle bu yıl Arap ülkelerinden gelenler var'' diye konuştu. Öte yandan safran, turistlerin de ilgi odağı. Safranbolu'ya gelen turistler, safran tarlalarında hasat yapıp, fotoğraf çekiyor. İsmail Yılmaz, “Turistler için safran tarlaları favori hale dönüştü. Bugün 4-5 tur gelecek. Kasım sonuna kadar bu devam eder. Geçen yıl tarlamıza ziyaret için 200 otobüs geldi. Bu sene koronavirüsten ötürü ne olur bilmiyorum ama şu anda turistler tarafından yoğun bir talep var'' dedi. Hatay'dan Karabük'e gelen tur rehberi Meryem Gündüz de ”Hatay'dan grubumla birlikte Batı Karadeniz turuna geldik. Grubumuzla ülkemizi geziyoruz. Safran tarlasına geldik. Buradaki hasat dönemini görmeye geldik. Misafirlerimizde çok mutlu. Safran çayımızı içtikten sonra programımıza devam edeceğiz” diye konuştu. Kilosu 40 bin lira olan Safran'ın hasadı başladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilogramı 40 bin TL'den satılan safranın hasadına başlandı.

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Safran faydaları nelerdir?

- Potasyum bakımından zengin olan safran kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olur.

- Antioksidan özelliği nedeniyle solunum rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Depresyon, kaygı, hafıza kaybı ve nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlar.

- C vitamini, magnezyum, demir, potasyum yönünden zengin olan safran aynı zamanda kan şekeri seviyesini düzenler.

- Analjezik özelliklere sahip olan safran tümörlerin büyümesini azaltır.

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- Yaşa bağlı görme kalitesi düşen bireylerde görme keskinliğini arttır ve katarakt oluşumunu önler.

- Bronşiyal astım belirtileri ile iltihabı da hafifletir.

- Adet söktürücü, iştah açıcı