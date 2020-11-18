Safranın kilosu ne kadar: safran nedir, faydaları nelerdir?
Safranın kilosu ne kadar: Safran nedir, faydaları nelerdir?
Türkiye'de Safranbolu'da üretilen, yetiştirilmesi oldukça zor ama insan sağlığına birçok faydası bulunan safran, sinir sistemini uyarıcı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici etkileri ile biliniyor. Fiyatı ateş pahası olan safran nedir, kilosu ne kadar faydaları nelerdir? Hepsini sizler için haberimizde derledik.
Safranbolu'nun en meşhur ürünlerinden olan ve namı tüm dünyaya yayılan safran, acımsı lezzeti, kuvvetli ve özel kokusu, içeriğindeki uçucu ve sabit yağ ile özel bir bitki.
İnsan sağlığı için birçok faydası bulunuyor. Avustralya'da yapılan bir araştırmada, dünyanın en pahalı bitkilerinden safranın farmasötik antidepresanlarla kullanıldığında depresyon tedavisinde olumlu etki yapabileceği sonucuna ulaşıldı.
Osmanlı kayıtlarında 1878 yılında, yalnızca İngiltere’ye boyar madde ve tatlandırıcı olarak yılda 9 bin 705 kilogram ihraç edildiğini söylenen safran "Kırmızı altın" olarak da tabir ediliyor. Peki, safranın kilosu ne kadar? Safran nedir ve safranın faydaları nelerdir?