Hayat Sağlık Bakanı Kocadan ıspanak açıklaması 196 kişi etkilendi yabani otlardan kaynaklandı
GENEL SAĞLIK

​Sağlık Bakanı Koca'dan ıspanak açıklaması: 196 kişi etkilendi yabani otlardan kaynaklandı!

Sağlık Bakanı Koca'dan ıspanak açıklaması: 196 kişi etkilendi yabani otlardan kaynaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde gündemde olan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili olarak, "Besin zehirlenmelerinin ıspanaktan değil yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasın ve iyice yıkasın. Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu" dedi.

Haber Merkezi IHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde ıspanaktan zehirlenme vakalarına ilişkin gazetecilerin sorusunu cevapladı. Zehirlenmenin neden olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Bakan Koca, "Besin zehirlenmelerinin ıspanaktan değil yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasın ve iyice yıkasın" ifadelerini kullandı.

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Hastalardan hayati tehlikesi olan yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama yaptı. Koca özetle şu ifadeleri kullandı:

  • '''Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler. Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu. İstanbul Edirne Tekirdağ ve Kocaeli. Ağırlıklı İstanbul'da müracaatlar oldu. İstanbul'da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışında Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastanelerimizde tedavi edilip taburcu oldular. İstanbul'un başvuran 149 hastası içinde tedavisi devam eden 21 hastamız var. O hastalardan hayati tehlikesi olan yok.''

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