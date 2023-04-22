|
Reklam
Reklam
Hayat

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki hastanelere bayram ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bulunan bazı hastanelerin acil servislerine ziyarette bulunarak, çalışanların ve hastaların bayramını kutladı. Bakan Koca, ''Sağlık çalışanı arkadaşlarımızla bayramlaşmamızda sohbet imkanı bulduk. Sağlıkla nice bayramlara'' ifadelerini kullandı.

10:31 . 22/04/2023 Cumartesi
AA
Fahrettin Koca, acil servise başvuran hastaların durumu hakkında bilgi aldığını ve bayramlarını kutladığını belirtti.

Fahrettin Koca, acil servise başvuran hastaların durumu hakkında bilgi aldığını ve bayramlarını kutladığını belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "İlk bayram ziyaretimizi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize yaparak, acil servisteki hastalarımız ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızla görüştük. Bayramda görevi başında olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlıkla nice bayramlara." ifadelerini kullandı.

Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de gerçekleştirdiği bayram ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Koca, burada da acil servise başvuran hastaların durumu hakkında bilgi aldığını ve bayramlarını kutladığını belirtti.

Koca, ayrıca "Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bayram ziyaretimizde acil servise başvuran hastalarımızın durumu hakkında bilgi aldık, bayramlarını kutladık. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızla bayramlaşmamızda sohbet imkanı bulduk. Sağlıkla nice bayramlara." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımlarında ziyaretlere ilişkin fotoğraflara da yer verdi.



#Fahrettin Koca
#İstanbul
#hastane
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.