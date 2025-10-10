Yeni Şafak
Şahinbey Belediyesi’nin 9. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

17:0010/10/2025, Cuma
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 9. KİTAP FUARI ŞAHİNBEY KONGRE VE SANAT MERKEZİ’NDE 11 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ 173 YAYINEVİ VE 147 YAZARIN KATILIMIYLA KAPILARINI AÇIYOR.
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 9. KİTAP FUARI ŞAHİNBEY KONGRE VE SANAT MERKEZİ’NDE 11 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ 173 YAYINEVİ VE 147 YAZARIN KATILIMIYLA KAPILARINI AÇIYOR.

Şahinbey Belediyesi 9. Kitap Fuarı, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 11 Ekim Cumartesi günü 173 yayınevi ve 147 yazarın katılımıyla kapılarını açıyor.

Şahinbey Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği "Şahinbey Kitap Günleri" 9. kez kapılarını açacak. Toplam 147 yazar ve kitap zenginliği ile 173 yayınevi, Gaziantepli kitapseverler ile Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelecek. Düzenlenecek fuarın resmi açılışı 11 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da yapılacak. Fuar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 147 yazar, 9 gün boyunca kitaplarını kitapseverlere imzalayarak, söyleşiler gerçekleştirecek.

Ünlü yazarlar Gaziantep’te

İhsan Şenocak, Selim Seyhan, Hulki Cevizoğlu, Dilek Cesur, Yusuf Kaplan, Türker Akıncı, Mete Yarar, Gri Koç, Beyhan Budak, Nurullah Genç, Altay Cem Meriç, Saliha Erdim, Hayati İnanç, Nihad Abunasser, Mehmet Ali Bulut, Saniye Bencik Kangal, Kemal Sayar, Turgay Güler, Yusuf Alabarda, Zafer Şahin, Sertaç Abi, Ferhat Aslan gibi ünlü yazarların katılacağı fuarda ayrıca eser sahipleri de imza için okurlarıyla buluşacak. İmza günlerinin yanı sıra pek çok önemli yazarın konferans ve söyleşileri de Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde olacak. Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Şahinbey Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Tahmazoğlu’ndan fuara davet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği kitap fuarını bir kez daha hemşerileriyle buluşturacak olmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını belirterek, "Tüm kitapseverlerimizi fuarımıza bekliyorum. Kitap şehri Gaziantep’imiz 9 gün boyunca edebiyat, sanat ve kültür dolu günleri yaşayacak. Herkesi bu güzelliği yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

