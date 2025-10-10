Şahinbey Belediyesi’nin 9. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Şahinbey Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği "Şahinbey Kitap Günleri" 9. kez kapılarını açacak. Toplam 147 yazar ve kitap zenginliği ile 173 yayınevi, Gaziantepli kitapseverler ile Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelecek. Düzenlenecek fuarın resmi açılışı 11 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da yapılacak. Fuar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 147 yazar, 9 gün boyunca kitaplarını kitapseverlere imzalayarak, söyleşiler gerçekleştirecek.

Ünlü yazarlar Gaziantep’te

İhsan Şenocak, Selim Seyhan, Hulki Cevizoğlu, Dilek Cesur, Yusuf Kaplan, Türker Akıncı, Mete Yarar, Gri Koç, Beyhan Budak, Nurullah Genç, Altay Cem Meriç, Saliha Erdim, Hayati İnanç, Nihad Abunasser, Mehmet Ali Bulut, Saniye Bencik Kangal, Kemal Sayar, Turgay Güler, Yusuf Alabarda, Zafer Şahin, Sertaç Abi, Ferhat Aslan gibi ünlü yazarların katılacağı fuarda ayrıca eser sahipleri de imza için okurlarıyla buluşacak. İmza günlerinin yanı sıra pek çok önemli yazarın konferans ve söyleşileri de Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde olacak. Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Şahinbey Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Tahmazoğlu’ndan fuara davet