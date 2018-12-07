Hayat Sen Anlat Karadeniz rekor kırdı
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​Sen Anlat Karadeniz rekor kırdı! Sen Anlat Karadeniz 34. bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz son bölüm!

Sen Anlat Karadeniz rekor kırdı

Sen Anlat Karadeniz, ekrana geldiği ilk günden bu yana sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Dizi, Youtube'da rekor kırdı. Dizinin abone sayısı 3 milyonu aştı. 11 aydır sosyal medyada aktif olan Sen Anlat Karadeniz, Türkiye'de 3 milyon aboneye ulaşan ilk dizi kanalı olma özelliği taşıyor.

Yeni Şafak
Dizinin başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe.
Dizinin başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe.

Atv ekranlarının sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', dijital dünyaya damga vurdu. Son 6 yılın en iyi çıkış yapan dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', 11 ayda Youtube'da 3 milyon aboneye ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye'de ilk kez bir dizinin Youtube hesabı 3 milyon aboneyi aştı. Ekrana geldiği ilk günden bu yana sosyal medyada da fenomen haline gelen Sen Anlat Karadeniz, daha önce de Youtube'dan ödül almıştı.

Dizinin fragmanı Youtube'da 4,7 milyon izlenmeye ulaştı.

Süleyman Soylu Sen Anlat Karadeniz'e teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sen Anlat Karadeniz'e geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından teşekkür etti. Dizide yer alan düğün sahnesinde bir oyuncu havaya ateş açmak istedi. Başrol karakterlerden 'Tahir' ise ateş açmak isteyen ağabeyini engelledi. Dizideki sahneyi Instagram hesabından paylaşan Soylu, "Düğünlerde mutluluğa kurşun sıkmayalım. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisine ve dizinin yapımcısı Osman Sınav'a teşekkürler" dedi.

Sen Anlat Karadeniz'in konusu ne?

Çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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