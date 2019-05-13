Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Sen Anlat Karadeniz sevenlerine kötü haber
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TELEVİZYON

​Sen Anlat Karadeniz sevenlerine kötü haber

Sen Anlat Karadeniz sevenlerine kötü haber

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in bu hafta 52. yeni bölümü ekrana gelmeyecek. 15 Mayıs Çarşamba akşamı ise Atv'nin yayın akışında değişiklik olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sen Anlat Karadeniz'in baş rollerinde İrem Helvacıoğlu (sağda), Öykü Gürman (ortada) rol alıyor.
Sen Anlat Karadeniz'in baş rollerinde İrem Helvacıoğlu (sağda), Öykü Gürman (ortada) rol alıyor.

Atv’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 52. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Yapımcılığını Sinegraf’ın üstlendiği, başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman’ın paylaştığı yapımın 52. yeni bölümü maç yayını nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek. ATV'de 15 Mayıs Çarşamba akşamı canlı yayınlanacak olan Akhisar-Galatasaray Ziraat Kupası final maçı ekrana gelecek.

Sen Anlat Karadeniz ise yeni bölümüyle 22 Mayıs Çarşamba 20.30’da ATV’de olacak.

Hızla geriliyor

Hızla geriliyor

​Yıllık bazda 12.8 milyar dolar azalma var.
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

​Enerji savaşının yaşandığı Doğu Akdeniz'e en özel gemi gitti.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​12 milyon emeklinin hesaplarına yatırılacak.
Özür diledi

Özür diledi

Olay adam ​Diagne'den 'penaltı' özrü geldi.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​​Türkiye'nin ilk deniz füzesi: 200 kilometre gidiyor.
8 ilde mahrem<br>operasyonu

8 ilde mahrem
operasyonu

Emniyete sızan ​FETÖ'cü 64 şüpheliye gözaltı.
IMF ile anlaştılar

IMF ile anlaştılar

6 milyar dolarlık kurtarma paketi sunulmuştu.

23 Haziran'da arızayı gidereceğiz

23 Haziran'da arızayı gidereceğiz

​Binali Yıldırım'dan 31 Mart seçimleri yorumu.

Rusya <br>ABD ile dalga geçti

Rusya
ABD ile dalga geçti

S-300 füzesi ABD'nin eline nasıl geçti?
Parayı dağıtacak

Parayı dağıtacak

Çin'den alacağı parayla ne yapacağını açıkladı.
Sıcaklıklar<br>iyice hissedilecek

Sıcaklıklar
iyice hissedilecek

​Türkiye genelinde 5 derece birden artacak.
Teröristle aynı<br>masada oturmam

Teröristle aynı
masada oturmam

Türk büyükelçi, Kırgızistan'daki FETÖ oyununu bozdu.
İstanbul'a<br> yatırım artacak

İstanbul'a
yatırım artacak

​AK Parti döneminde İstanbul'a yapılan yatırımlar 303 milyar liraya ulaştı.
Ateşkese sabotaj

Ateşkese sabotaj

​Rejim güçleri TSK gözlem noktasına saldırdı.
Dalaman'ın<br>şifresi çözüldü

Dalaman'ın
şifresi çözüldü

15 Temmuz gecesi Dalaman'da yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.