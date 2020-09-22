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Hayat Devlet geçit vermeyecek Bakan Fahrettin Kocadan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki
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Sondakika: Devlet geçit vermeyecek! Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişimine tepki​

Devlet geçit vermeyecek! Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Keçirören'deki bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir hastanın yakınlarının hastaneyi basmasına tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının olası bir şiddet fiiline karşı kapıyı kapattıklarını belirten Bakan Koca, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'daki bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hastanın yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişimine tepki gösterdi.

Devlet geçit vermeyecek!

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

  • Ankara Keçiören'de silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetmiş ve sonrasında şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalışmıştı.

Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
OYNAT 00:27
Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
Ankara Keçiören'de iddiaya göre; silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi.

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Devlet geçit vermeyecek!

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