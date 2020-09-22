Devlet geçit vermeyecek! Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'daki bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hastanın yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişimine tepki gösterdi.

Devlet geçit vermeyecek!

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" ifadelerini kullandı.

Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek! pic.twitter.com/m3pbNz03DS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2020

Ne olmuştu?

Ankara Keçiören'de silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetmiş ve sonrasında şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalışmıştı.