Söz'de ayrılık: Yavuz komutan görevden uzaklaştırılıyor

Yılbaşı tatili nedeniyle dün ekrana gelmeyen Söz dizisi 9 Ocak'ta yeni bölümüyle yayınlanacak.

Yeni bölüm fragmanı paylaşılan Söz'de dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor. “Ben böyle bir babayı hak edecek ne yaptım?” diye ağlayan Yavuz Komutan'ın ön planda olduğu bir bölüm izleyici ile buluşacak.

Yavuz için kötü haber Ankara’dan geliyor ve görevden uzaklaştırma emri veriliyor.

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