Sultan Fatih, Diriliş Ertuğrul'a rakip olacak

Kanal D, 2018 yılına damgasını vuracak "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisi için geri sayıma başladı. Fatih Sultan Mehmet'i Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı iddialı proje, ocak ayında ekranda olacak.

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. İddialara göre Mehmet Bir Cihan Fatihi çarşamba günleri ekrana gelecek. Böylece diğer tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul ile rakip olacak.

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