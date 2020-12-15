Çıtır çıtır patates ve yumuşacık tavuk eti: Tavuklu çökertme kebabı

Bodrum ya da çentik kebabı olarak da bilenen tavuklu çökertme kebabı adeta görsel bir şölen. Yanında da mis gibi bir ayranla lezzete doyumsuzluk katacak. Şimdiden afiyet bal şeker olsun...

Tavuklu çökertme kebabı.

Tavuklu çökertme kebabı tarifi için malzemeler

500 Gram Tavuk Göğsü Eti

Yeteri Kadar Sıvı Yağ

4 Diş Sarımsak

3 Adet Sivri Biber

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Kırmızı Toz Biber

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

Taban Malzemeleri

2 Adet Patates Sos Malzemeleri

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1/2 (Yarım) Su Bardağı Çırpılmış Yoğurt

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar Sıvı

Yağ

Arzu Edilen Kadar Acı Kırmızı Toz Biber

Arzu Edilen Miktar İnce Kıyılmış Maydanoz

Tavuklu çökertme kebabı.

Tavuklu çökertme kebabı yapılışı

Sıvı yağda tavuk etlerini rengi değişene kadar soteleyin. Sarımsağı ve sivri biberi ekleyip sotelemeye devam edin. Tuz ve toz biberini ekleyin. Salçayı ekleyip suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Patatesleri rendeleyin suyunu süzüp kızartın. Servis tabağına patates kızartmalarını alın. Üzerine sırasıyla çırpılmış yoğurt ve tavuk etini servis edin. Son olarak kızgın yağda toz biberi çevirin servis tabağını acı sos ve maydanozla süsleyin.

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Tavuklu çökertme kebabı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

15 dakikada hazırlanan tavuklu çökertme kebabı 20 dakikada pişer.

Tavuklu çökertme kebabı.

Tavuklu çökertme kebabı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan tavuklu çökertme kebabı kalorisi 119.

Tavuklu çökertme kebabı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tavuklu çökertme kebabı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 14,5 lira.

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