Temizlik Avcısı Kadir'den yeni program

TLC Türkiye kanalında ekrana gelen ve büyük beğeni toplayan temizlik programı "Temizlik Avcıları" ile tanıdığımız renkli karakter Kadir Ezildi, artık yeni bir program ile ekranlarda boy gösterecek.

FOX TV'de hafta içi her gün ekrana gelmesi beklenen "Temizlik Benim İşim" isimli programın sunuculuğunu üstelenen Ezildi, çekimlere bayramdan sonra başlayacak ve program Eylül ayında ekrana gelecek.

İşinden ayrıldı

Lise yıllarında temizlik takıntısı başlayan ve aile ortamında çektiği videolarla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kadir Ezildi, yeni sezonda sunuculuk yapacağını Instagram hesabından duyurdu. Programın tanıtım videosunu yayınlayan Ezildi, "Çok yakında Fox ekranlarında sizlerleyiz" notuyla paylaştı.

Ezildi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım

Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışan Ezildi, geçtiğimiz günlerde de işinden ayrılmıştı.

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