Teşkilat dizisi kadrosuna usta oyuncu Yıldıray Şahinler sürpriz bir rolle dahil oldu

TRT 1 ekranlarının aksiyon ve gerilim dolu dizisi Teşkilat’ta bu hafta, ekibe sürpriz bir isim katılıyor. Yıldıray Şahinler’in hayat verdiği Levent Karayurt karakteri, geçmişten gelen tecrübeleriyle operasyonlarda dengeleri değiştirecek ve ekibin karşılaştığı tehditleri yeni stratejilerle aşmalarını sağlayacak.

Teşkilat dizisinin 173. bölümünde ilk kez görünecek olan karakterin, ekibin yürüttüğü gizli faaliyetlerde nasıl bir rol üstleneceği ve sahadaki ajanlarla nasıl bir uyum yakalayacağı şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.