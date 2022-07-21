Hayat Tıp skandalı eylemciye uzandı
AKTÜEL

Tıp skandalı ‘eylemci’ye uzandı

Yapay organ nakli vaadiyle akademiyi ve hastaları dolandıran İtalyan cerrah Paolo Macchiarini’nin proje ortağı eski CHP Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü’nün eşi Tolga Sütlü çıktı.

Abone Ol Google News
Rabia Şenol Yeni Şafak
Tıp skandalı ‘eylemci’ye uzandı
Tolga Sütlü-Sera Kadıgil Sütlü

Boğaziçi Üniversitesi’nde eski yönetime uzanan evrak gaspı, veri çalma ve yolsuzluk olayının ardından yeni bir skandal patlak verdi. Yapay organ nakli vaadiyle dünyada ün salan ancak daha sonra dolandırıcı olduğu tespit edilen İtalyan cerrah Paolo Macchiarini’nin proje ortaklarından biri CHP eski Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü’nün eşi Tolga Sütlü çıktı. Skandalın ardından Sabancı Üniversitesi’nin yol verdiği Sütlü, kişisel bağlantıları ile eski yönetim tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne alındı. Sütlü şimdilerde Boğaziçi’ni karıştıran eylemci akademisyenler arasında.

Paolo Macchiarini
Paolo Macchiarini

2016’DA SKANDAL PATLADI

Skandalın ucu ise 2008 yılına kadar dayanıyor. Cerrah Paolo Macchiarini, Barselona'da genç bir kadına yapay bir soluk borusu nakletti. Dünya basınının büyük ilgi gösterdiği bu operasyonun ardından, Macchiarini kahraman ilan edildi. 2011 yılında İsveç'te bulunan tıp dünyasının zirvesi olarak görülen Karolinska Enstitüsü'nde göreve başlayan Macchiarini, işi bir adım daha öteye götürerek plastik soluk boruları ile ameliyata başladı. Bu gelişme de dünya basınının manşetlerini süsledi. Ancak 2016 yılında Macchiarini’nin foyası meydana çıktı.

Tolga Sütlü-Sera Kadıgil Sütlü
Tolga Sütlü-Sera Kadıgil Sütlü

BAŞARI DİYE PAZARLANDI

Macchiarini'nin kendi kendini yenileyen soluk borularını dünya genelinde en az 17 hastaya naklettiği, bu hastaların büyük bir bölümünün hayatını kaybettiği, sağ kalanların da önemli sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Ölenlerin arasında Yeşim Çetir adında bir Türk genç kız da vardı. Dolandırıcı Macchiarini’nin ekibinde iki de Türk bulunuyordu. O akademisyenlerden birisi Mikro Biyoloji ve Genetik Uzmanı Tolga Sütlü’ydü. Macchiarini ile birlikte operasyonlara giren Sütlü, o dönem kahraman ilan edilmişti. Çalışmalar Sütlü'nün de yer aldığı bilimsel yayınlarda büyük başarı olarak pazarlandı.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ KOVDU

Macchiarini hakkındaki soruşturma 2018 yılında sonuçlandı. Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan çalışmada, projede çalışan tüm ekip hakkında rapor hazırlandı. Macchiarini ve bazı ekipler bilimsel dolandırıcı ve suçlu olarak niteleniyor. Tolga Sütlü’nün ismi de skandaldan sorumlu tutulabilecekler ve ağır ihmali olabilecekler arasında yer aldı. Soruşturma ile birlikte bazılarında Sütlü’nün yer aldığı pek çok makale geri çektirildi. Sütlü, bu hadisenin ardından çalıştığı Sabancı Üniversitesi’nden üniversite yönetimindeki derin hamilerine rağmen 2019 yılında uzaklaştırıldı.

Akademisyen değil siyasetçi

Sütlü, Boğaziçi’ndeki görev süresi boyunca akademisyenlikten daha çok siyasetle uğraştı. Boğaziçi’ndeki yasa dışı gösterilere, LGBT faaliyetlerine destek veren Sütlü, sosyal medya hesaplarından da üniversitedeki personel, akademisyen ve idarecileri gelecekte görevden almakla tehdit etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi yönetimine yönelik tehditlerini de paylaşan Sütlü, yeni yönetime yönelik suçlamalarda bulundu.

İtalyan dolandırıcının çırağı Sütlü, sosyal medya hesaplarından üniversitedeki personel, akademisyen ve idarecileri gelecekte görevden almakla tehdit etti.
İtalyan dolandırıcının çırağı Sütlü, sosyal medya hesaplarından üniversitedeki personel, akademisyen ve idarecileri gelecekte görevden almakla tehdit etti.


Sabancı Üniversitesi almayın diye uyardı

Uluslararası çapta skandalın parçası olan Sütlü, ilginç bir şekilde yönünü Boğaziçi Üniversitesi’ne çevirdi. CHP’den ayrılarak Türkiye İşçi Partisi’ne katılan Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü ile evli olan Tolga Sütlü, derin bağlantılarını kullanarak Boğaziçi’ne girmeyi başardı. Ancak Sütlü başvuruda da şaibeli bir yola başvurdu. Sütlü CV’sinde dolandırıcılık yüzünden geri çektirilen çalışmalarını da hakkında çıkan olumsuz yayınları da referans sayısı içine dahil etti ve işe alındı.

UYARIYA RAĞMEN ALDILAR

Ancak Sabancı Üniversitesi’nden bazı akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi’nden hocaları arayarak Tolga Sütlü konusunda “Siz bu kişiye dikkatli baktınız mı? Sütlü’nün geri çekilen yayınları var” uyarısında bulundu. Bu uyarı Boğaziçi yönetimine de iletildi. Ancak yönetim bu uyarıya rağmen Sütlü’yü “düzgün insana benziyor” diyerek kadroya dahil etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü istifa etti
GÜNDEM
CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü istifa etti
Turu İstanbula bıraktı

Turu İstanbul'a bıraktı

​Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile berabere kaldı.
62 yıllık evli çifttenart arda acı haber

62 yıllık evli çiftten
art arda acı haber

​Aynı gün farklı evlerde öldüler, yan yana gömüldüler.
Şeytanın avukatları: PKK Duhokta katliam yaptı, HDP ve Diyarbakır Barosu Türkiyeyi suçladı

​İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın veda konuşması gündem oldu.

​Korkunç cinayet 11 yıl sonra ortaya çıktı.

​Çiftlik yangını: Çok sayıda hayvan telef oldu.

​En yoğunu İstanbul Havalimanı oldu.

​Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

​DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı.

​Kaz sanılan ve tartışma yaratan ördeklere İçişleri sahip çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.